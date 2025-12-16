Новый год-2026
16 декабря 2025 в 01:55

Фаза Луны сегодня, 16 декабря: отменяем свадьбы, сделки и встречи

Фаза Луны сегодня, 16 декабря: идем к врачу, отменяем сделки, не играем свадьбу
В 05:22 по Москве начнутся 26-е лунные сутки. Они завершатся завтра утром.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна находится под управлением властолюбивого и харизматичного Скорпиона. Убывающая фаза спутника Земли совсем скоро перейдет в новолуние.

Общая характеристика дня

Опасный день, чреватый конфликтами, которые будут возникать буквально на ровном месте. Чтобы не терять энергию, рекомендуется избегать мест скопления людей, меньше болтать и сосредоточиться на своих делах.

Здоровье

В этот день стоит уделять особое внимание здоровью. В противном случае мелкие недомогания могут перерасти в серьезные болезни.

Бизнес и финансы

День подходит для решения самых простых вопросов. Серьезные проекты, а также сделки с крупными суммами лучше отложить на другой день. Общение с коллегами и партнерами стоит свести к минимуму, чтобы не спровоцировать ссоры.



Природа

Неудачный день для рыбалки — сегодня не только не будет клева, но и возможны опасные для жизни ситуации для самих рыбаков. Цветоводы и владельцы домашних животных сегодня могут заняться уборкой и наведением порядка.

Семья и брак

Для заключения брака, как и для проведения различных мероприятий с большим количеством людей, день категорически не подходит.

