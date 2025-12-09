ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:53

Актер из Петербурга вернул по «схеме Долиной» проданное имущество

Актер Кирилл Ульянов через суд вернул проданные квартиру и автомобиль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Петербургский артист Кирилл Ульянов через суд добился возврата своей квартиры и автомобиля, которые он, как утверждается, продал под влиянием злоумышленников, пишет издание «Фонтанка». Проданное по «схеме Долиной» имущество было возвращено ему после того, как новый владелец Станислав К. провел в них ремонтные работы.

3 сентября 2025 года Выборгский суд своим решением обязал машину вернуть Ульянову, а Ульянов должен вернуть мне деньги. Но учитывая цепочку в этой купле-продаже, возвращать машину должен последний владелец — компания «АМКапитал», — сказал Станислав.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что защититься от мошеннических схем при сделках с недвижимостью поможет специальное страхование, аналогичное ОСАГО. Как он отметил, подобная страховка не приведет к значительному удорожанию жилья.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев высказал мнение, что судебные тяжбы по операциям с применением «схемы Долиной» со временем найдут свое разрешение. Он указал, что попытки продавцов оспорить состоявшиеся сделки с недвижимостью являются общемировой проблемой, а скандалы с участием публичных персон — не уникальное явление.

