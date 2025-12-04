Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 12:51

Названо средство от «схемы Долиной»

Адвокат Добровинский: сделки с квартирами нужно страховать по типу ОСАГО

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Избежать так называемых мошеннических «схем Долиной» при купле-продаже квартир можно с помощью страховки сделок по типу ОСАГО, заявил адвокат Александр Добровинский. По его словам, которые передает ТАСС, это не сильно увеличит стоимость жилья.

Госдуме необходимо на законодательном уровне внести обязательное страхование сделок с недвижимостью. Например, на подобие ОСАГО. Не имеет значения, кто будет платить. Стоимость страховки будет уже заложена в цене. А в расчете на квадратный метр это вообще выльется в копейки, — заявил он.

По словам Добровинского, если после этого сделка оспаривается, это станет вопросом страховых компаний. В этом случае страховщики, к примеру, даже не допустили бы продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, выяснив причины и обстоятельства сделки, пояснил он.

Ранее сообщалось, что Долину пригласили к участию в заседании круглого стола в Госдуме, на котором будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. Мероприятие состоится 17 декабря.

