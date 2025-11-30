День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 14:44

В Госдуме заявили, что «схема Долиной» не прокатит в России

Депутат Толмачев: суд все расставит по местам в сделках по «схеме Долиной»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Со временем судебные разбирательства по сделкам, связанным со «схемой Долиной», будут урегулированы, предположил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он отметил, что попытки продавцов отыграть назад сделки с продажей недвижимости и вернуть ее себе — проблема международная, и скандалы с участием знаменитостей тоже случаются.

У нас «прославилась» Лариса Долина, в США — Кэти Перри. Правда, во втором случае она не продавец, а покупатель, который едва не остался без жилья. Продавец заявил, что в момент сделки был под воздействием обезболивающих, и потребовал дом обратно. Через несколько лет разбирательств суд все расставил по местам. Певице — дом и компенсацию, продавцу — деньги от покупки, правда, за вычетом «штрафных санкций». Перри потребовала возместить ей упущенный доход от сдачи дома и ремонт. Схема, которой народ дал имя российской певицы, не прокатила, — поделился Толмачев.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной. До этого Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры артистки Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице.

недвижимоcть
квартиры
Лариса Долина
суды
Софья Якимова
С. Якимова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка осталась без верхней губы после нападения собаки
Песков раскрыл влияние западных денег на правительство Украины
«Наложили в штаны». В Польше перепугались из-за российских МиГ-31: детали
«Его разорвут»: сенатор заговорил о финальных аккордах в карьере Зеленского
Залужный заговорил о ядерном оружии на Украине
Долги на сотни тысяч, суд, кома, алкоголизм: как живет певица МакSим
Песков уточнил, когда Уиткофф приедет в Россию
В России появится купюра в 10 тыс. рублей? Что известно, кто за, кто против
«Будет обсуждать большая часть планеты»: раскрыты грандиозные планы Путина
Зеленский выбрал себе нового советника
В Кремле оценили специфику отношений Украины с Западом
Захарова призвала дать оценку деструктивным шагам Украины в Черном море
В МИД России раскрыли настоящий смысл атак на танкеры в Черном море
Россиянам дали инструкцию по вычислению аферистов на маркетплейсах из Китая
В Харьковской области возбудили уголовное дело против соратника Зеленского
ВСУ стягивают группировку из 10 тысяч солдат в Сумскую область
Директор Долиной вышел на связь из-за оголтелой травли артистки
В Госдуме заявили, что «схема Долиной» не прокатит в России
Путин пошутил о значении фразы «идти налево» в Киргизии
Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.