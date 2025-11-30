В Госдуме заявили, что «схема Долиной» не прокатит в России Депутат Толмачев: суд все расставит по местам в сделках по «схеме Долиной»

Со временем судебные разбирательства по сделкам, связанным со «схемой Долиной», будут урегулированы, предположил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он отметил, что попытки продавцов отыграть назад сделки с продажей недвижимости и вернуть ее себе — проблема международная, и скандалы с участием знаменитостей тоже случаются.

У нас «прославилась» Лариса Долина, в США — Кэти Перри. Правда, во втором случае она не продавец, а покупатель, который едва не остался без жилья. Продавец заявил, что в момент сделки был под воздействием обезболивающих, и потребовал дом обратно. Через несколько лет разбирательств суд все расставил по местам. Певице — дом и компенсацию, продавцу — деньги от покупки, правда, за вычетом «штрафных санкций». Перри потребовала возместить ей упущенный доход от сдачи дома и ремонт. Схема, которой народ дал имя российской певицы, не прокатила, — поделился Толмачев.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной. До этого Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры артистки Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице.