Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:12

Неуклюжий ребенок опрокинул музейный экспонат за 25 млн рублей

NTK: ребенок в Китае опрокинул музейный экспонат за 25 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ценный музейный экспонат в Китае, золотую корону стоимостью 2,2 млн юаней (25 млн рублей), случайно опрокинул ребенок, пишет Need to Know. Происшествие случилось в одном из музеев Пекина. Во время осмотра выставки мальчик задел стеклянный куб, на котором была установлена корона, и она упала.

Эксперты подсчитали, что ущерб составил 400 тыс. юаней (4,5 млн рублей). Золотая корона феникса принадлежит бьюти-инфлюенсеру Чжан Кайи. Ее муж, художник Чжан Юдун, изготовил это изделие из чистого золота. В день свадьбы Чжан Кайи надела корону, вес которой составил 2 килограмма. Пекинские юристы, изучив видеозапись, полагают, что за инцидент могут нести ответственность родители ребенка. Однако представители музея допускают, что витрина могла быть закреплена ненадежно.

Сама владелица короны Чжан Кайи заявила, что не собирается требовать компенсацию с семьи мальчика. Она также не планирует выносить эту историю на публичное обсуждение. По ее словам, важно найти справедливое решение, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее стало известно, что балкон в музее Лувр, через который в здание проникли грабители, был признан уязвимым местом системы безопасности еще в 2018 году. Согласно отчету компании Van Cleef & Arpels по итогам аудита безопасности, доступ на этот балкон можно было легко получить с использованием подъемного механизма. Именно этим способом и воспользовались преступники.

Китай
музеи
экспонаты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Песков дал мрачный прогноз по переговорам из-за Европы
В Кремле высказались о результатах переговоров США, ЕС и Украины
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.