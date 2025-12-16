Неуклюжий ребенок опрокинул музейный экспонат за 25 млн рублей

Ценный музейный экспонат в Китае, золотую корону стоимостью 2,2 млн юаней (25 млн рублей), случайно опрокинул ребенок, пишет Need to Know. Происшествие случилось в одном из музеев Пекина. Во время осмотра выставки мальчик задел стеклянный куб, на котором была установлена корона, и она упала.

Эксперты подсчитали, что ущерб составил 400 тыс. юаней (4,5 млн рублей). Золотая корона феникса принадлежит бьюти-инфлюенсеру Чжан Кайи. Ее муж, художник Чжан Юдун, изготовил это изделие из чистого золота. В день свадьбы Чжан Кайи надела корону, вес которой составил 2 килограмма. Пекинские юристы, изучив видеозапись, полагают, что за инцидент могут нести ответственность родители ребенка. Однако представители музея допускают, что витрина могла быть закреплена ненадежно.

Сама владелица короны Чжан Кайи заявила, что не собирается требовать компенсацию с семьи мальчика. Она также не планирует выносить эту историю на публичное обсуждение. По ее словам, важно найти справедливое решение, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее стало известно, что балкон в музее Лувр, через который в здание проникли грабители, был признан уязвимым местом системы безопасности еще в 2018 году. Согласно отчету компании Van Cleef & Arpels по итогам аудита безопасности, доступ на этот балкон можно было легко получить с использованием подъемного механизма. Именно этим способом и воспользовались преступники.