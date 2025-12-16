Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:43

Один китайский автобренд решил покорить топ продаж в России

Аналитик Целиков: продажи авто бренда Lynk & Co многократно выросли в России

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Продажи китайского автомобильного бренда Lynk & Co на российском рынке в ноябре 2025 года многократно выросли, достигнув 886 зарегистрированных новых машин против 33 годом ранее, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. По его данным, львиную долю продаж составил флагманский кроссовер Lynk & Co 900.

В ноябре в России было зарегистрировано 886 новых автомобилей китайского бренда Lynk & Co (входит в группу Geely). Год назад, в ноябре прошлого года регистрации автомобилей этого бренда исчислялись лишь штуками (33 шт). Так что рост тысячекратный, — говорится в сообщении.

Ранее Целиков заявил, что с 8 по 14 декабря дилеры Lada продали 668 автомобилей семейства Iskra, что стало рекордным недельным показателем с начала продаж данной модели. По его информации, недорогая новинка АвтоВАЗа оказалась фактически единственной в списке 25 самых продаваемых машин, продемонстрировавшей рост спроса на 10% за неделю.

Кроме того, он сообщил, что в ноябре текущего года импорт подержанных автомобилей из Белоруссии в Россию резко возрос. По его данным, поставки увеличились в 6,5 раза. Ввозятся в основном машины возрастом более трех лет.

Россия
Китай
автомобили
машины
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Биолог рассказал об особенностях доминирующего в России гонконгского гриппа
Захарова отреагировала на сравнение Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном
Психолог дал советы, как преодолеть депрессивное состояние без лекарств
Профессиональный боксер жестоко избил жену на годовщину свадьбы
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.