Один китайский автобренд решил покорить топ продаж в России

Продажи китайского автомобильного бренда Lynk & Co на российском рынке в ноябре 2025 года многократно выросли, достигнув 886 зарегистрированных новых машин против 33 годом ранее, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. По его данным, львиную долю продаж составил флагманский кроссовер Lynk & Co 900.

Ранее Целиков заявил, что с 8 по 14 декабря дилеры Lada продали 668 автомобилей семейства Iskra, что стало рекордным недельным показателем с начала продаж данной модели. По его информации, недорогая новинка АвтоВАЗа оказалась фактически единственной в списке 25 самых продаваемых машин, продемонстрировавшей рост спроса на 10% за неделю.

Кроме того, он сообщил, что в ноябре текущего года импорт подержанных автомобилей из Белоруссии в Россию резко возрос. По его данным, поставки увеличились в 6,5 раза. Ввозятся в основном машины возрастом более трех лет.