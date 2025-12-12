В России резко вырос импорт машин с пробегом из Белоруссии «Автостат»: импорт машин с пробегом из Белоруссии в России вырос в 6,5 раза

Импорт автомобилей с пробегом из Белоруссии в Россию в ноябре этого года резко увеличился, написал в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, поставки выросли в 6,5 раза. Речь идет о машинах старше трех лет.

В ноябре текущего года из Беларуси в Россию ввезено 4079 легковых автомобилей с пробегом (старше трех лет). Это в 6,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (633 шт.), — сказал Целиков.

При этом лидером оказалась модель Chevrolet Equinox, всего за последний месяц из республики привезли 192 таких машины. Следом расположились BMW X5 (165 единиц), а также третья серия (163 единиц), пятая серия (138 единиц) и Х3 (132 единиц).

По данным «Автостата», в России также выросли продажи люксовых автомобилей. Так, по сравнению с тем же периодом 2024-го с января по ноябрь 2025 года они увеличились на 28%. За это время было реализовано 638 таких машин. Отмечается, что в ноябре этого года в России продали 65 люксовых автомобилей, что на 51% больше, чем в том же месяце 2024-го.