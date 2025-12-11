Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:26

Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили

«Автостат»: продажи люксовых автомобилей за 11 месяцев выросли на 28%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Продажи люксовых автомобилей в России за январь — ноябрь 2025 года выросли на 28% по сравнению с тем же периодом 2024-го, следует из статистики агентства «Автостат». За это время было реализовано 638 таких машин.

Отмечается, что в ноябре этого года в России продали 65 люксовых автомобилей, что на 51% больше, чем в том же месяце 2024-го. Среди марок машин наиболее популярным осенью был Bentley (20 проданных единиц). В тройку также вошли Lamborghini и Rolls-Royce. В списке конкретных моделей россияне отдавали предпочтение Lamborghini Urus.

Ранее руководитель «Автостата» Сергей Целиков заявил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. По его словам, резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

До этого стало известно, что в России выросли на 17% продажи новых мотоциклов. В октябре продажи увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2355 единиц. При этом покупатели отдают явное предпочтение азиатским производителям.

Россия
автомобили
продажи
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше
Взрыв в лаборатории Пермского Политеха: погибла девочка, что известно
Появились подробности состояния двоих пострадавших при ЧП в ПНИПУ
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.