Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили

Продажи люксовых автомобилей в России за январь — ноябрь 2025 года выросли на 28% по сравнению с тем же периодом 2024-го, следует из статистики агентства «Автостат». За это время было реализовано 638 таких машин.

Отмечается, что в ноябре этого года в России продали 65 люксовых автомобилей, что на 51% больше, чем в том же месяце 2024-го. Среди марок машин наиболее популярным осенью был Bentley (20 проданных единиц). В тройку также вошли Lamborghini и Rolls-Royce. В списке конкретных моделей россияне отдавали предпочтение Lamborghini Urus.

Ранее руководитель «Автостата» Сергей Целиков заявил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. По его словам, резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

До этого стало известно, что в России выросли на 17% продажи новых мотоциклов. В октябре продажи увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2355 единиц. При этом покупатели отдают явное предпочтение азиатским производителям.