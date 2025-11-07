Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 06:10

Россияне отмечают годовщину революции и легендарного парада

В России 7 ноября отмечают День Октябрьской революции 1917 года

Октябрьская революция Октябрьская революция Фото: Global Look Press

В России 7 ноября отмечают годовщину Октябрьской революции 1917 года. Это памятное событие связано с переходом власти к Советам рабочих и солдатских депутатов.

В эту же дату чтят память о проведении военного парада на Красной площади в 1941 году. Данное историческое событие произошло в самый сложный период Великой Отечественной войны.

Оба этих события занимают важное место в исторической памяти российского народа. Они символизируют ключевые моменты становления и защиты государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об учреждении двух новых государственных праздников. В соответствии с документами, будут отмечаться День коренных малочисленных народов Российской Федерации и День языков народов России.

До этого Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. По его словам, переданные спецслужбами разведданные всегда играли важную роль при принятии стратегических решений, а также помогали защищать обороноспособность страны.

Кроме того, на Дмитриевской башне Нижегородского кремля показали шоу в День народного единства. В честь праздника запустили видеопроекцию.

Читайте также
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года
Гусь и утка выходят жесткими как сапог? Как запечь идеальное мясо к Новому году — все секреты
Общество
Гусь и утка выходят жесткими как сапог? Как запечь идеальное мясо к Новому году — все секреты
Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Азия
Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Лавров напомнил ООН, с кем Россия состояла в боевом братстве против нацизма
Власть
Лавров напомнил ООН, с кем Россия состояла в боевом братстве против нацизма
«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США
Ближний Восток
«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США
праздники
парады
революции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые популярные ароматы уходящего 2025 года
«Диванные эксперты»: Панжинский осудил критиков нейтрального статуса
Стало известно, кому стоит избегать контакта с кошками
КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японии
В Балтийском море зафиксировали таинственные сигналы кораблей-призраков
В Германии назвали российское оружие, которое изменило ход боевых действий
Разгром укрепрайонов и пленение бойцов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 ноября
В Киеве рассказали, когда Украина опустошит хранилища газа
Есть красную икру во сне: символ счастья или предупреждение?
Юрист объяснил, какой шум не подпадает под закон о тишине
Российский ефрейтор в одиночку отбил атаку диверсантов ВСУ
Пирог с курицей, картофелем и грибами. Готовлю за час — объедение!
Терапевт раскрыла, почему в поезде никогда не укачивает
Сон о ките раскрывает скрытые возможности и предупреждения
Россияне отмечают годовщину революции и легендарного парада
Последнюю пропавшую зараженную обезьяну нашли в Миссисипи
«Есть куда стремиться»: Панжинский оценил лыжную инфраструктуру в России
Раскрыта шокирующая связь между чрезмерным употреблением кофе и слепотой
Операторы БПЛА выбили украинских военных из многоэтажек в Красноармейске
Стало известно, как ВСУ решают вопросы неподчинения внутри армии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.