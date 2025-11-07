Россияне отмечают годовщину революции и легендарного парада В России 7 ноября отмечают День Октябрьской революции 1917 года

В России 7 ноября отмечают годовщину Октябрьской революции 1917 года. Это памятное событие связано с переходом власти к Советам рабочих и солдатских депутатов.

В эту же дату чтят память о проведении военного парада на Красной площади в 1941 году. Данное историческое событие произошло в самый сложный период Великой Отечественной войны.

Оба этих события занимают важное место в исторической памяти российского народа. Они символизируют ключевые моменты становления и защиты государства.

