Путин подписал указы о двух новых праздниках в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об учреждении двух новых государственных праздников, сообщается на сайте правовых актов. В соответствии с документами, будут отмечаться День коренных малочисленных народов Российской Федерации и День языков народов России.

Праздничные даты установлены на 30 апреля и 8 сентября соответственно, говорится в публикации. Первый из них направлен на сохранение традиционного уклада жизни, хозяйствования и культурного наследия коренных народов, а второй призван способствовать поддержке языкового многообразия страны.

Ранее Путин присудил премию за укрепление единства нации России. Награда была вручена в преддверии Дня народного единства заместителю директора ООО «Открытие» Анне Габдуллиной и ученому секретарю архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павлу Орлову.

Кроме того, в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ в День народного единства совместно с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных объединений возложит цветы к монументу Минину и Пожарскому на Красной площади. Российский лидер также вручит государственные награды и премии за укрепление национального единства деятелям общественных и религиозных организаций, бизнес-сообщества и иностранным культурным деятелям.