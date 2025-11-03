Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 09:59

Премию Путина за вклад в народное единство получили двое россиян

Путин присудил Габдуллиной и Орлову премию за вклад в народное единство

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации 2025 года, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. Решение принято в преддверии Дня народного единства.

Премию президента России и почетное звание лауреата получили заместитель директора ООО «Открытие» Анна Габдуллина и ученый секретарь Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов.

Премия за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Ее присуждают гражданам, организациям и общественным деятелям за значительный вклад в развитие межнационального согласия, гражданского единства и укрепление общероссийской идентичности.

Ранее Путин поздравил 127-ю бригаду разведки с присвоением ей почетного звания «гвардейская». Глава государства подчеркнул, что оно является честью и признанием выдающихся заслуг военнослужащих. Президент также отметил героизм и смелость солдат подразделения, а также их стойкость и мужество во время выполнения воинского долга.

