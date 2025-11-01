Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин обратился к российским бойцам

Путин поздравил 127-ю бригаду разведки с присвоением звания «гвардейская»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил 127-ю бригаду разведки в связи с присвоением ей почетного звания «гвардейская», телеграмма опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что получение этого звания является значительной честью и признанием выдающихся заслуг военнослужащих.

Президент подчеркнул, что присвоение такого звания является высокой честью и признанием выдающихся заслуг. Путин отметил массовый героизм и смелость военнослужащих подразделения, а также их стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения воинского долга.

Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, — говорится в тексте телеграммы.

