Президент РФ Владимир Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Кремля. По его словам, переданные спецслужбами разведданные всегда играли важную роль при принятии стратегических решений, а также помогали защищать обороноспособность страны.

Поздравляю вас с праздником — Днем военного разведчика. Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твердо стояли на страже Отечества, — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия гордится подвигами военных разведчиков. Он поблагодарил ветеранов и личный состав разведки за самоотверженность и честную службу.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные разведчики благодаря профессионализму, решительности и самоотверженности выполняют поставленные задачи в ходе СВО на Украине. По словам министра, военная разведка выступает неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности Отечества. Он подчеркнул, что разведчики показывают высокую эффективность в получении данных о замыслах и уязвимостях врага, его разработках в области вооружения.