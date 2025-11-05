Белоусов обратился к российским разведчикам

Российские военные разведчики благодаря профессионализму, решительности и самоотверженности выполняют поставленные задачи в ходе СВО на Украине, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, поздравляя их с профессиональным праздником. По словам министра, которые приводит пресс-служба ведомства, военная разведка выступает неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности Отечества.

Благодаря высокому профессионализму, решительности и самоотверженности военные разведчики достойно справляются с поставленными задачами в ходе специальной военной операции, — отметил он.

Белоусов подчеркнул, что разведчики показывают высокую эффективность в получении данных о замыслах и уязвимостях врага, его разработках в области вооружения. Таким образом они вносят существенный вклад в отстаивание суверенитета и независимости страны, заявил министр.

Ранее сообщалось, что группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты ВСУ призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.