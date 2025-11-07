7 ноября: что праздновали в СССР и как относятся сейчас

Дата 7 ноября — День Октябрьской революции — прочно вошла в историю нашей страны как символ начала новой эпохи. Именно в этот день отмечали День Октябрьской революции, который многие поколения знали как День Великой Октябрьской революции или День Октябрьской социалистической революции. Для миллионов граждан СССР он олицетворял победу народа, рождение нового мира и идеалы социальной справедливости. День Октябрьской революции 1917 года стал одним из самых значимых государственных праздников советской эпохи. Но с течением времени его значение и восприятие в обществе изменились. Сегодня к этой дате относятся по-разному — для одних это важная историческая память, для других — спорная страница прошлого.

Хроника событий октября 1917 года

События, давшие начало празднику, произошли в Петрограде в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года (по новому стилю) — или 25–26 октября по старому стилю. В эти дни вооруженные рабочие, солдаты и матросы при поддержке Владимира Ленина и большевиков свергли Временное правительство и передали власть Советам. Так началась новая эра — эпоха советского государства, провозгласившего курс на социалистическое развитие.

Несмотря на то, что памятная дата отмечается в ноябре, за ней закрепилось название «Октябрьская», ведь события развернулись по старому календарю именно в октябре. Уже через год, в 1918-м, состоялось первое официальное празднование годовщины. С этого момента 7 ноября стало не просто исторической датой, а символом победы рабочих и крестьян, точкой отсчета нового периода в жизни страны.

Отряд Красной гвардии на улицах Петрограда. 1917 год Фото: РИА Новости

Парады и традиции празднования в Советском Союзе

В Советском Союзе День Октябрьской революции был одним из главных праздников года. С 1918 года 7 ноября стало выходным днем, а с 1927 года праздник отмечали два дня подряд — 7 и 8 ноября. В этот период в городах и селах проходили торжественные демонстрации, митинги, парады и праздничные шествия. Люди несли портреты вождей, красные знамена, лозунги, посвященные труду, миру и единству.

Особое место занимали военные парады, главным из которых был парад на Красной площади. Самым известным стал парад 7 ноября 1941 года, когда прямо из сердца столицы советские войска уходили на фронт для защиты Москвы. Этот эпизод навсегда остался в народной памяти как символ мужества и несгибаемого духа.

Празднование сопровождалось торжественными собраниями, культурными программами, концертами и встречами трудовых коллективов. Для школьников и студентов это был день особого патриотического воспитания, а для многих поколений — праздник гордости за страну.

Как изменилось отношение к 7 ноября после распада СССР

После распада Советского Союза отношение к этой дате стало меняться. Государственная идеология изменилась, и необходимость в прежних символах исчезла. В России 7 ноября в 1996 году было переименовано в День согласия и примирения, чтобы объединить общество, разделенное взглядами на революцию.

С 2005 года 7 ноября перестало быть выходным днем, уступив место новому празднику — Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Однако 7 ноября как День Октябрьской революции для миллионов людей остается памятной датой в календаре. В других странах бывшего СССР ситуация сложилась по-разному: где-то праздник сохранил официальный статус, а где-то стал лишь историческим событием.

В современном обществе отношение к революции неоднозначное. Одни считают ее великим шагом вперед, благодаря которому народ получил власть и равенство. Другие видят в ней начало кровопролития и авторитарного режима.

Митинг-шествие в Челябинске, посвященный 107-й годовщине Октябрьской революции Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Современные памятные мероприятия и дискуссии

Сегодня 7 ноября в России не сопровождается массовыми торжествами, но память о событии сохраняется. В этот день проводятся выставки, конференции, открытые лекции и тематические встречи, посвященные истории 1917 года. Политические партии левого направления устраивают митинги и возложения цветов к памятникам Ленину, а историки продолжают обсуждать причины и последствия революции.

Во многих городах проходят культурные и образовательные мероприятия, где обсуждают значение этого события для страны и мира. В Белоруссии, например, 7 ноября по-прежнему является официальным выходным днем, хотя его смысл стал более мирным и символическим.

Постепенно День Октябрьской революции превратился из массового праздника в день размышлений и памяти. Люди вспоминают, как изменилась страна за эти сто с лишним лет, что дала революция и что она отняла.

Таким образом, День Октябрьской революции прошел долгий путь — от символа советской эпохи до памятной даты, сохраняющей историческое значение. Это не просто страница календаря, а часть национальной памяти, напоминание о переломных моментах, изменивших судьбу целого государства.