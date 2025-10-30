Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:17

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили сделать 7 ноября выходным днем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь дня Октябрьской революции, сообщило РИА Новости. По словам авторов законопроекта, эта инициатива поспособствует гражданской сплоченности и повысит осведомленность о ключевом событии XX века.

Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт РАНХиГС, экономист Татьяна Подольская заявила, что рабочий день 1 ноября сократят на один час для тех, кто работает пять дней в неделю. Она пояснила, что суббота будет предпраздничным днем.

До этого стало известно, что в ноябре 2025 года россияне получат продолжительные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Так, суббота, 1 ноября, станет рабочим днем, что позволит создать три непрерывных дня отдыха. Поскольку 4 ноября в 2025 году приходится на вторник, перенос выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, позволит избежать разрыва выходных одним рабочим днем.

Россия
Госдума
депутаты
октябрьская революция
праздники
