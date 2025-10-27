Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:19

Стало известно, как россияне отдохнут в ноябре

Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ноябре 2025 года россияне получат продолжительные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Так, суббота, 1 ноября, станет рабочим днем, что позволит создать три непрерывных дня отдыха.

Поскольку 4 ноября в 2025 году приходится на вторник, перенос выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, позволит избежать разрыва выходных одним рабочим днем. Такое решение соответствует практике формирования продолжительных выходных в связи с государственными праздниками.

Ранее сообщалось, что для большинства российских школ, работающих по традиционной четвертной системе, учебный год делится на четыре периода, разделенных каникулами. Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние каникулы запланированы на период с 25 октября по 2 ноября 2025 года. Благодаря выходным и празднованию Дня народного единства 4 ноября непрерывный отдых продлится целых 11 дней — с 25 октября по 4 ноября включительно.

Также депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно прошлогоднему постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.

выходные
Россия
День народного единства
работа
