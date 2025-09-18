Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 04:05

Юрист рассказала о графике работы в декабре

Юрист Ерзина сообщила, что число рабочих дней в декабре составит 22

Количество рабочих дней в декабре составит 22, заявила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина. По ее словам, при этом граждане будут отдыхать девять дней, один из которых — предновогодний.

В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и девять выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем, — отметила Ерзина.

Она добавила, что 31 декабря будет выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января этого года. Новогодние праздники продлятся 12 дней в период с 31 декабря до 12 января.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в России переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но лишь эволюционным путем и не для всех отраслей. Он подчеркнул, что этот процесс не должен быть регуляторным.

Также Нилов заявил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно прошлогоднему постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.

выходные
праздники
работа
декабрь
