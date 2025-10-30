Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 09:32

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне на текущей неделе

Экономист Подольская: 1 ноября будет сокращенным рабочим днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое ноября рабочий день сократят на один час для тех, кто работает пять дней в неделю, заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС, экономист Татьяна Подольская. Она пояснила, что суббота будет предпраздничным днем.

Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, — сказала Подольская.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года россияне получат продолжительные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Так, суббота, 1 ноября, станет рабочим днем, что позволит создать три непрерывных дня отдыха. Поскольку 4 ноября в 2025 году приходится на вторник, перенос выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, позволит избежать разрыва выходных одним рабочим днем.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.

