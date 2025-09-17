Любой бункер — в труху: Запад увидел «Орешник» в действии и впал в истерику

Президент РФ Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии «Запад-2025»

В Белоруссии прошли совместные с Россией военные учения «Запад-2025», где было отработано развертывание новейшего ракетного комплекса «Орешник» и планирование применения нестратегического ядерного оружия. Маневры привлекли внимание зарубежных стран — особенно с учетом того, что до конца года разработка РФ должна быть размещена на белорусской территории. Почему власти в ЕС запугивают людей российской угрозой и зачем Москве на самом деле нужен «Орешник» — в материале NEWS.ru.

Что отработали РФ и Белоруссия на учениях «Запад-2025»

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время подведения итогов основной части учений «Запад-2025» заявил журналистам, что военнослужащие республики и их российские коллеги на уровне высшего командования отработали вопросы применения не только обычных вооружений, но и более мощных.

Чуть позже заявление министра конкретизировал его заместитель Павел Муравейко. Он рассказал, что участники учений выполнили все поставленные перед ними задачи. Особое внимание было уделено активному использованию беспилотников, а также действиям в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

«В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса „Орешник“», — подчеркнул замминистра.

По словам Муравейко, военнослужащие ВС РФ поделились с белорусскими военными своим боевым опытом. Это позволяет утверждать, что подразделения республики получают «самую современную, совершенную информацию, которая внедряется в боевую деятельность», указал замглавы МО.

Учения «Запад-2025» вызвали острую реакцию в Европе. Польша в ночь с 11 на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск назвал маневры «весьма агрессивными с точки зрения военной доктрины». А 15 сентября Польша начала собственные учения на полигоне Нова-Демба неподалеку от границы с Украиной.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне «Борисовский» в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему «Орешник» в Белоруссии пугает Запад

В июле 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в республике в ближайшие месяцы. Чуть позже стало известно, что позиции для его развертывания уже определены и обустраиваются.

Этот комплекс с гиперзвуковой баллистической ракетой фактически стал новым словом в военной технике, стерев грань между стратегическими и нестратегическими вооружениями. Даже без ядерного оснащения «Орешник» способен за счет высочайшей кинетической энергии боеголовки-болванки пробивать защиту практически любых бункеров. То, что раньше планировалось уничтожать ядерным ударом или комбинированными ударами десятков боеприпасов с проникающими боеголовками, теперь можно сделать одним пуском «Орешника». При этом за счет своей скорости он еще и неуязвим для сил ПВО и ПРО противника.

И маневры, и планы по развертыванию «Орешника» используются странами Запада для раскручивания антироссийской истерии, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его мнению, цель этой кампании — добиться увеличения военных расходов на поддержку Украины в странах ЕС и в США.

«При этом аргументы, навязанные европейскому обывателю, уже перестают работать: люди не хотят тратиться на Украину, жертвовать социальными благами. „Запад-25“ — лишь повод для истерии. Но западной пропаганде было особо не за что ухватиться, и тогда подвернулся „Орешник“. Теперь они вовсю нагнетают обстановку: мол, готовится ядерный удар и так далее», — пояснил Козюлин.

Зачем России на самом деле нужен «Орешник»

Германский журналист Билл Сикс подтвердил NEWS.ru, что власти ФРГ действительно пугают жителей «Орешником» — даже несмотря на то, что обывателей волнуют совсем другие проблемы.

«Но власти не интересуются мнением народа, ведь тогда придется отвечать на неудобные вопросы — куда уходят налоги, почему рядовые немцы должны содержать неработающих мигрантов и так далее. Вместо этого на ТВ и в газетах постоянно твердят, что Россия вот-вот нападет на Польшу или Литву ради Сувалкского коридора. И что „Орешник“ и другие русские ракеты — прямая угроза всей Европе. Обыватель в тонкостях не разбирается, он просто улавливает эмоциональный фон: что, мол, русские и белорусы — враги, что учения сразу перейдут в нападение. Мы видим, что такого не случилось, но истерия в евромедиа остается», — рассказал Сикс.

В свою очередь Козюлин напоминает: сама Германия при этом не отказывается от размещения американских ракет средней и меньшей дальности на своей территории.

«Вот это действительно серьезное сообщение, это серьезная угроза, угроза не только России, но и странам НАТО, потому что мы должны будем на нее ответить. А мы, собственно говоря, и отвечаем — нашим „Орешником“», — пояснил собеседник.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Андрей Мордвичев, президент РФ Владимир Путин и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров (слева направо) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона Мулино Фото: Михаил Метцель/ТАСС

