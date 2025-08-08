Лукашенко рассказал о позициях для «Орешника» в Белоруссии

Позиции для размещения российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии определены, заявил в интервью журналу Time президент страны Александр Лукашенко. По словам главы государства, они уже обустраиваются.

Первые позиции мы уже определили, они обустраиваются, – сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в стране до конца года. Он отметил, что договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Волгограде.

Позже начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении. Все вопросы по созданию подразделений для «Орешника» в Белоруссии решены, уточнил замминистра.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что размещение «Орешника» в Белоруссии призвано «остудить горячие головы» на Западе. Депутат подчеркнул высокий уровень доверия между Москвой и Минском, напомнив о ранее осуществленной поставке ядерного оружия. По мнению парламентария, перемещение сил сдерживания на запад стратегически оправдано.