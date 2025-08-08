Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:21

Лукашенко рассказал о позициях для «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии уже обустраиваются позиции для «Орешника»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Позиции для размещения российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии определены, заявил в интервью журналу Time президент страны Александр Лукашенко. По словам главы государства, они уже обустраиваются.

Первые позиции мы уже определили, они обустраиваются, – сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в стране до конца года. Он отметил, что договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Волгограде.

Позже начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что белорусские военнослужащие выразили готовность изучать и применять ракетный комплекс «Орешник». Также он подтвердил намерение сотрудничать с Россией в этом направлении. Все вопросы по созданию подразделений для «Орешника» в Белоруссии решены, уточнил замминистра.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что размещение «Орешника» в Белоруссии призвано «остудить горячие головы» на Западе. Депутат подчеркнул высокий уровень доверия между Москвой и Минском, напомнив о ранее осуществленной поставке ядерного оружия. По мнению парламентария, перемещение сил сдерживания на запад стратегически оправдано.

ракета «Орешник»
Александр Лукашенко
Белоруссия
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
В Курской области обнаружили останки солдата, брошенного командованием ВСУ
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.