Чудо-оружие, боевые роботы, лазеры: учения «Запад-2025» шокировали Запад

Совместные стратегические учения «Запад-2025» России и Белоруссии, которые проходят на Борисовском общевойсковом полигоне

В Белоруссии на полигоне Борисовский прошел показательный этап совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В ходе маневров были продемонстрированы вооружения, которые 10 лет назад считались фантастическими. О том, как прошли учения и что заявили на Западе, — в репортаже NEWS.ru.

В чем был замысел учений «Запад-2025»

Как заявили организаторы учений, в их основу был положен один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, когда условный противник нападает на Союзное государство Белоруссии и России.

Маневры проходили в два этапа. В рамках первого подразделения противовоздушной обороны отрабатывали тактику отражения ударов вражеской авиации. Подразделения сухопутных войск выполняли мероприятия по обеспечению живучести в условиях десанта и воздушного нападения противника. Военные искали и уничтожали диверсантов.

На втором этапе учений командование уделило особое внимание ведению оборонительных действий, в том числе с боевой стрельбой.

В соответствии с легендой противник (условная коалиция государств) не смог устроить Майдан в условной Республике Полесье и решил на нее напасть. Восточная Республика оказала ей помощь в отражении атаки.

На полигоне отрабатывалась ситуация, при которой противник нападает тремя тактическими группами. Средства разведки сообщают о выдвижении врага, после чего войска Полесья и Восточной Республики его уничтожают.

Совместные стратегические учения «Запад-2025» России и Белоруссии, которые проходят на Борисовском общевойсковом полигоне Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как на учениях «Запад-2025» фантастика стала реальностью

В ходе учений была продемонстрирована работа боевого лазера — оружия, которое 15 лет назад считалось фантастическим. Белорусский комплекс «Феникс» сбил лазерным лучом два беспилотника.

Представьте: летит дрон и вдруг ни с того ни с сего начинает гореть. Еще какое-то время он движется как летающий факел и наконец падает на землю. При этом в атмосфере не видно поразившего БПЛА лазерного луча.

По словам организаторов учений, комплекс «Феникс» предназначен для обнаружения и уничтожения различных типов беспилотников. Он также может использоваться как разведывательно-наблюдательная система благодаря специальной дальней оптике и станции РЛС. Масса комплекса составляет 25 тонн, экипаж — три человека (водитель и два оператора). Дальность обнаружения цели — до тысячи метров, время поражения беспилотника — менее 10 секунд.

Кроме того, в ходе учений была продемонстрирована работа роботизированных платформ «Адунок-М24», оснащенных средствами РЭБ, а также стрелковым и гранатометным вооружением. Они выполнили роль поддержки штурмовых групп пехоты при освобождении населенного пункта от условного противника и эвакуировали «раненых».

Роботизированная платформа «Адунок-М24» Фото: МО РБ

Как опыт СВО помог военным ВС РФ на учениях «Запад-2025»

В ходе показательной части маневров войска продемонстрировали современную тактику, выработанную в ходе СВО, в частности танковую стрельбу с закрытых позиций. Танкисты ВС РФ и Белоруссии открыли огонь по военным условного противника «навесом», вне пределов видимости целей, по заранее разведанным координатам. Как показал опыт СВО, для танка выход на прямую наводку — смертельно опасное дело, тогда как стрельба с закрытых позиций эффективна и дает экипажу шанс уцелеть.

Как на Западе отреагировали на российско-белорусские учения

Польша, обвинив Минск и Москву в агрессивных настроениях и провокации конфликта на границе из-за учений «Запад-2025», провела учения гораздо большего масштаба и ближе к границе, сказал NEWS.ru помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко.

Он отметил, что в декабре 2024 года 56 государств ОБСЕ были уведомлены об оборонительном характере и параметрах маневров «Запад-2025». Затем масштаб учений уменьшили ради демонстрации их оборонительного характера.

«На Западе поднялась истерия и были выдвинуты необоснованные обвинения в якобы агрессивности маневров и подготовке к вооруженному конфликту со странами Запада. <…> В апреле был переработан замысел учений и практически вдвое сокращено участие личного состава войск и военной техники. Все мероприятия перенесли вглубь территории Белоруссии. После этого Польша заявила о проведении учений „Железный защитник — 25“ численностью до 30 тысяч человек, что контрпродуктивно и нелогично», — сказал Ревенко.

Слова генерала об истерике на Западе из-за учений РФ и Белоруссии подтвердили журналисты газеты The Times. «Индия „пересекает красную черту“, присоединяясь к российско-белорусским военным маневрам», — говорится в материале.

Генерал-майор Валерий Ревенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Издание отметило, что этот шаг Нью-Дели в период обострения обстановки между РФ и НАТО является тревожным сигналом на фоне будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности. По данным газеты, индийские власти отдают предпочтение связям с Москвой.

В Минобороны Индии заявили, что направили 65 солдат для участия в учениях «Запад-2025». По данным ведомства, в состав контингента входят 57 военнослужащих армии, семь военных ВВС и один представитель ВМС.

Что сказал глава Минобороны Белоруссии об учениях «Запад-2025»

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в ходе учений «Запад-2025» для белорусских военных новым было практически все, особенно формы и способы тактических действий войск.

«У нас есть хорошая возможность не только самим анализировать, но еще и получать опыт от наших российских коллег, которым они активно делятся. Если взять уровень повыше — оперативно-стратегический, то на нем в системе этих учений нам удалось спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения», — сказал Хренин.

Министр не пояснил, что это за могущественное оружие. Но его фраза произвела очень сильное впечатление на западных журналистов и военных атташе, которые наблюдали за ходом маневров.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне «Борисовский» в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне «Борисовский» в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева) и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: МО РФ Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: МО/ТАСС Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: МО РБ Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: МО РБ Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Читайте также:

Это провал! «Массовая атака» дронов ВСУ за ночь на РФ с треском сорвалась

ВСУ превратили в бордель: что творит Киев с женщинами-военнослужащими

«Орешник», «Кинжал», «Циркон». Почему весь мир боится гиперзвука РФ