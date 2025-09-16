Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 07:07

Западные страны «отругали» Индию за участие в российско-белорусских учениях

The Times: участие Индии в учениях РФ и Белоруссии вызвало волну гнева на Западе

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Участие индийских военных в российско-белорусских учениях «Запад-2025» вызвало резкую критику западных стран, сообщает The Times. Нью-Дели направил 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, для участия в маневрах.

Западные аналитики считают, что Индия якобы перешла «красную линию», когда выбрала укрепление собственного оборонного взаимодействия и доверия с Россией. По их мнению, страна не имела права на этот шаг в момент, когда отношения между РФ и США не нормализовались.

Учения «Запад-2025», проходящие с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии, предусматривают участие около 30 тыс. российских и белорусских военнослужащих. В ходе маневров отрабатываются пуски баллистических ракет и имитируются авиационные удары.

Индийский контингент размещен на полигоне Мулино в Нижегородской области, вдали от границ НАТО. Официальный представитель Министерства обороны Индии заявил, что целью участия стал обмен опытом в рамках совместных тактических учений.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедшей в Белоруссии показательной части учений была продемонстрирована работа роботизированных платформ, оснащенных средствами РЭБ, а также стрелковым и гранатометным вооружением. Они выполнили роль поддержки для штурмовых групп пехоты при освобождении населенного пункта от условного противника, а также эвакуировали «раненых».

учения
Белоруссия
Россия
Индия
