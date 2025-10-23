В США показали беспилотник с лазерной пушкой General Atomics представила БПЛА MQ-20 Avenger с лазерным оружием

Американская корпорация General Atomics представила концепт беспилотного летательного аппарата, оснащенного лазерной установкой, сообщает издание The War Zone. Демонстрация перспективной разработки состоялась в рамках ежегодного съезда Ассоциации армии США.

На представленных изображениях показан беспилотник MQ-20 Avenger с вращающейся носовой турелью, пускающей лазерный луч. Хотя демонстрируемые кадры, вероятно, являются компьютерной визуализацией, они могут основываться на реальных испытаниях и технологических достижениях компании.

По мнению экспертов издания, лазерное вооружение обладает значительными преимуществами для высокоточного поражения различных целей. Ключевыми достоинствами такого оружия называют практически неограниченный боезапас при наличии достаточного энергоснабжения, а также бесшумность работы и невидимость лучей для человеческого зрения.

Представитель корпорации Марк Бринкли подтвердил, что компания действительно обладает технологиями, позволяющими оснащать беспилотники лазерным оружием. Он заявил, что данная экспозиция была призвана продемонстрировать лидерство компании в исследованиях и разработках как боевых лазерных систем, так и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ приступили к использованию новейшего тяжелого беспилотника «Воган». БПЛА обладает возможностью транспортировки до девяти килограммов полезной нагрузки и предназначен для выполнения задач, связанных как со сбросом боеприпасов, так и с поражением целей в режиме дрона-камикадзе.