12 сентября 2025 в 16:25

Это провал! «Массовая атака» дронов ВСУ за ночь на РФ с треском сорвалась

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 12 сентября Вооруженные силы Украины направили на Россию более 220 беспилотников, но результат оказался непропорционально мал, реальных успехов украинцам добиться не удалось. Чем и как они били по РФ, почему налет оказался сорван и как ВС РФ противостоят дронам противника — в материале NEWS.ru.

Что известно о массированной атаке на РФ

Силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По ее данным, наибольшее количество дронов — 85 аппаратов самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 85 БПЛА — над территорией Брянской области, 42 БПЛА — над территорией Смоленской области, 28 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, еще 14 дронов сбили над Новгородской областью, по девять — над Орловской и Московской, семь — над Белгородской, по три — над Ростовской и Тверской. Еще по одному БПЛА уничтожили над Псковской, Тульской и Курской областями.

В украинских СМИ и соцсетях проведенный налет окрестили «рекордным», хотя еще в марте ВСУ имели возможность атаковать более массированно: тогда было запущено 337 БПЛА.

Специалисты отмечают другой «рекорд» атаки двумя сотнями дронов — чрезвычайно низкую эффективность. Было поражено всего две цели: насосная станция в Ленинградской области (об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко) и пассажирский автобус в Брянской — пострадало семь человек (об этом сообщил глава области Александр Богомаз). МО РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Украинские военные запускали дроны «Лютый» на Ленобласть. Беспилотники стартовали из Черниговской и Ровенской областей. Они шли группами по семь штук примерно раз в час. Каждый из них был снаряжен пластитом массой около семи килограммов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Почему «рекордный» налет ВСУ оказался провальным

Для атаки в 221 дрон такая результативность — это практически полный провал, отмечают аналитики. Эксперт по БПЛА и главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов в разговоре с NEWS.ru объяснил это тем, что в России не только беспилотные системы совершенствуются, но и средства борьбы с ними.

«Причем работа ведется не только в техническом, но и в организационном плане. И крайне низкая результативность последнего налета не является случайностью — это как раз итог проделанной работы. Означает ли это то, что проблема решена окончательно? Отнюдь нет. Противник далее будет совершенствовать свои дроны и тактику их применения. Поэтому и с нашей стороны работа по контрмерам должна быть продолжена», — пояснил Федутинов.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин подтвердил NEWS.ru, что атака провалилась благодаря высокой эффективности российских средств ПВО.

«Я думаю, только в этом причина. В отличие от киевской стороны, слава богу, наши пэвэошники работают на совесть. Я это видел на Брянщине, как это все делается: работают спокойно, нормально, без нервов и эффективно. Тем более что средства поражения дронов уже имеют тенденцию к удешевлению. В России теперь выпускаются и снаряды, и ракеты против них сравнительно небольшие — чтобы их было больше в боекомплекте, и дешевые. Особенно это касается комплексов ЗРПК „Панцирь“», — пояснил эксперт.

По его словам, основу противодроновой защиты важных объектов составляют разные модификации комплексов «Панцирь» и «Тор», но также применяется и «малая артиллерия» — крупнокалиберные пулеметы и длинноствольные ружья большого калибра. Они составляют последнюю линию обороны и позволяют сбивать то, что сумело пролететь через «Панцири», добавил Дандыкин.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Как прекратить атаки дронов ВСУ

Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что единственный способ положить конец атакам беспилотников ВСУ на российскую территорию — заставить Украину капитулировать. По его словам, пока этого не произошло, нужно создать 1000-километровую буферную зону.

«Мы можем частично пресечь атаки дронов ВСУ на регионы РФ, когда создадим буферную зону, превышающую радиус их действия. У многих беспилотников он достигает тысячи километров. Полностью пресечь атаки БПЛА на российские регионы можно только при условии безоговорочной капитуляции Украины и разгрома ВСУ», — пояснил Липовой.

Дандыкин поддержал эту точку зрения. «Крупное производство больших аппаратов отслеживается разведкой и уничтожается, но невозможно отследить все на 100% — где-нибудь противник сумеет собрать БПЛА и запустить их. Особенно если будут сохраняться поставки с Запада. Чтобы все это пресечь в принципе, надо лишить Киев выхода к морю и принудить его к капитуляции на российских условиях. Иначе никак», — заключил эксперт.

