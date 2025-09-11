ВСУ превратили в бордель: что творит Киев с женщинами-военнослужащими

Женщины в Вооруженных силах Украины становятся «полевыми женами», рассказал боец бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Александр Федотов. Как Киев использует патриотизм украинок для их принудительной мобилизации и превращения своей армии в полевой бордель — в материале NEWS.ru.

Что рассказал «азовец» о женщинах в ВСУ

Пленный боец 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» Александр Федотов рассказал журналистам, что девушки на Украине активно вступают в ряды ВСУ, однако при этом большинство из них идут не на передовую, а выступают в качестве «тыловых жен» в местах постоянной дислокации и на тыловых позициях подразделений.

«Девушек хватает. Отношения у них там (в частях ВСУ. — NEWS.ru) нормальные, но это в основном тыловые жены», — рассказал военнопленный.

Почему в ВСУ женщин превращают в «полевых жен»

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин заявил в разговоре с NEWS.ru, что такое использование женщин в ВСУ вполне соответствует привычной экономической модели нынешней Украины

«Мы все прекрасно знаем, кто составляет большинство женщин в эскорте в Европе и не только. И мы прекрасно понимаем степень повальной коррумпированности ВСУ — там есть множество, как их называют, „профессиональных украинцев“, которые имеют четкие расценки на то, чтобы освободить человека от мобилизации, открыть ему право выезда из страны, или, например, определить не в боевые, а в тыловые части», — пояснил Дандыкин.

Он также напомнил, что большинство женщин, идущих в ВСУ, не имеют никакой военной или смежной с военной специальности. «Грубо говоря, на фронте бесполезны. А вот в роли тыловых работников или в роли тыловых жен — пожалуйста», — добавил эксперт.

Он объяснил, что понятие «военно-полевая жена» родилось в отношении любовниц офицеров, живших с ними во фронтовых условиях. Однако если в ВСУ это явление принимает массовый характер, то более правомерно говорить не о единичных случаях офицерских романов, а об организации полевых борделей и превращении женщин-военнослужащих в проституток.

«Учитывая, что в ВСУ сейчас много контингента из тюрем, то нечего удивляться и организации борделей. Конечно, может быть какое-то количество женщин, принуждаемых к подобным отношениям, но я думаю, что большинство из них все-таки становятся „полевыми женами“ за деньги. Кроме того, уже проходила информация, что само командование ВСУ „крышует“ это явление и имеет с этого свой процент дохода», — рассказал Дандыкин.

Почему «полевых жен» в ВСУ будет больше

Из-за сильной нехватки новобранцев-мужчин Киев готовится к массовой мобилизации женщин в ряды ВСУ. По законам Украины, раньше они шли в армию добровольно и на службу могли призвать только медиков. Теперь же на представительниц прекрасного пола в военной форме делают основную ставку.

Эксперты считают, что большинство из них будут вынуждены примерить роль «полевых жен». Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец заявил NEWS.ru, что это явление в украинской армии становится массовым.

«По данным нашей разведки и местных наблюдателей, в ВСУ уже идет исподволь мобилизация женщин, их по рекламе должны брать либо тыловыми специалистами типа поварих или связисток, либо боевыми, типа снайперш. Но в реальности на фронте становится все больше блиндажей, где эти женщины живут и занимаются откровенной проституцией, причем с ведома и благословления командования. А бойцам ВСУ откровенно предлагают: хочешь расслабиться с женщиной — плати столько-то гривен, и иди в этот блиндаж», — рассказал Баранец.

По его словам, по мере мобилизации женщин таких блиндажей, которые, по сути, являются настоящими полевыми борделями, становится все больше.

«Причем пленные нам рассказывают, что в ВСУ это ценится: таким образом вээсушники снимают напряжение от службы. Опять-таки, массово», — подчеркнул эксперт.

Где еще используют женщин на Украине

В начале августа начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецслужбы страны используют проституток для сбора секретной информации. По его словам, это эффективный метод получения сведений, которые иным способом добыть бы не удалось. Киев и ранее уличали в сотрудничестве с работницами сферы интимных услуг.

«Знаете, это может кому-то показаться неприятным, аморальным и так далее. Ну а что делать, если нужно? И это такой способ достижения цели. Я не вижу в этом проблемы», — подчеркнул он.

По словам главы ГУР, мужчины в расслабленном состоянии «охотнее делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах». Он допустил, что разведчик и сам может провести время с проституткой, если это поможет ему в выполнении поставленной задачи. Как добавил Буданов, количество женщин в оперативных и боевых подразделениях растет. Сейчас, согласно его оценке, в ГУР служат около 1500 девушек.

