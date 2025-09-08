«Герани» ВС РФ устроили ад Украине. Белоусов готовит главный «суперудар»?

На выходных ВС РФ нанесли самый масштабный удар по Украине за все время специальной военной операции. Объекты Вооруженных сил Украины были атакованы более 800 дронами. Западные и украинские СМИ пугают еще более мощными ударами, хотя раньше утверждали, что беспилотники у России якобы «заканчиваются». Чего ждать Киеву и почему атаки будут усиливаться — в материале NEWS.ru.

Что известно о рекордном ударе по Украине

В ночь на 7 сентября Украина подверглась одной из самых интенсивных серий атак за последние недели, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его словам, удары по промышленным и инфраструктурным целям были нанесены ракетами и дронами-камикадзе. По данным украинских СМИ, в атаке было задействовано 810 ударных беспилотников «Герань» и ее модификаций.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Вооруженные силы России во время осуществления задач спецоперации нанесли урон объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины. По данным Минобороны РФ, также были поражены радиолокационные станции ПВО. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. В Минобороны перечислили конкретные цели атаки, подчеркнув, что российская армия не била по зданию украинского правительства в Киеве, где в воскресенье, 7 сентября, произошел пожар.

Пожар в здании украинского правительства в Киеве Фото: Социальные сети

Как добавили в ведомстве, целями для ракет и дронов выступали объекты «производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов», а также военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях страны, в том числе промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП» на окраинах украинской столицы.

«Все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — пояснили в МО РФ.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что массированные атаки российской армии по военным объектам Украины стали ответом на постоянные угрозы со стороны президента страны Владимира Зеленского и его европейских коллег.

«Я думаю то, что за укронацистов всерьез берутся массированными комбинированными ударами, это связано с тем, что с их стороны (Зеленского и лидеров ЕС. ― NEWS.ru) звучат прямые угрозы. И высадка контингента в том числе. И президент [России Владимир Путин] говорил, что если они не идут навстречу и не понимают, значит, есть решение вооруженным путем, что сейчас и происходит», ― объяснил Дандыкин.

Почему ВС РФ начали наносить такие массированные удары по Украине

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предположил в разговоре с NEWS.ru, что количество задействованных в атаках средств поражения напрямую не связано с объемом производимых в России вооружений.

«Сколько нужно дронов для конкретной атаки определяется по тем разведданным, которые мы получаем об объектах противника. То есть наряд вот этих „Гераней“, „Гербер“, других высокоточных комплексов — типа „Калибров“, или гиперзвуковых комплексов типа „Кинжала“, „Циркона“, рассчитывается с условием, чтобы все объекты, которые подлежат уничтожению, были уничтожены со стопроцентной гарантией», — сказал эксперт.

По словам Леонкова, число таких целей может быть разным — от нескольких до сотни, и даже больше. «Когда рассчитывается такой большой наряд ракет и беспилотников, это говорит о том, что их задача двоякая: одновременно преодолеть и поразить комплексы ПВО на пути к целям, и надежно уничтожить сами объекты, которые эти комплексы прикрывают. Поэтому в ударе может быть 800 „Гераней“, может быть тысяча, а может быть меньше — 500 например. Главное, чтобы боевая задача была выполнена», — подчеркнул он.

Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Киев оценивает удары

По мнению Леонкова, массированные удары ВС РФ сами по себе демонстрируют военное превосходство. «Все время украинская пропаганда говорила о том, что у России ракеты и беспилотники заканчиваются. Там сначала два месяца давали, пока не закончатся абсолютно, потом — две-три недели на оставшиеся запасы. Считали их, отчитывались о том, что все объекты, которые летят к ним, они сбивают: все „Герани“, „Герберы“ и так далее. А выясняется, что это не так. То есть уже невозможно скрывать результативность применения российского высокоточного оружия, и поэтому в Киеве начинают играть в пугалочку: ой, как много прилетает», — отметил эксперт.

По его мнению, такое запугивание нужно властям Украины для поддержания решимости западных партнеров поставлять комплексы ПВО, которые они обязались передавать в рамках «обеспечения гарантий», но «не особо спешат».

Может ли Россия нанести новые мощные удары

Украинские СМИ считают, что Россия может проводить массированные удары дронами раз в два — четыре дня. По их расчетам на основе разведданных ВСУ, РФ за лето накопила несколько тысяч дальнобойных беспилотников, что делает вероятность повторения массированной, концентрированной атаки российских дронов «достаточно высокой», а «сентябрь вполне может стать рекордным по налетам месяцем».

МО РФ эту информацию не комментировало.

Промышленность РФ позволяет делать массированные удары частыми, подтвердил Леонков. «Технические возможности такого массового производства у России есть. Часть ракет и дронов, особенно новых типов, мы производим десятками — сотнями в месяц, а по некоторым типам уже вышли на тысячное производство. Сейчас производство поставлено на поток — недостатка нет ни во взрывчатых веществах, ни в компонентах, из которых делаются эти беспилотники. Так что „суперудар“ мы можем нанести. Пусть боятся», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»

США в шоке: Россия доминирует в гонке дронов, в чем секрет успеха ВС РФ

Новый ужас для Украины: в чем сила «Кинжала», почему он круче «Орешника»