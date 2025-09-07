Массированные удары российской армии по военным объектам Украины стали ответом на постоянные угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских коллег, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что во время последней атаки РФ поразила стратегические объекты, в том числе Крюковский мост. В МО России данную информацию не комментировали.

Крюковский мост — это в районе Кременчуга. То место, откуда по мостам идут военные грузы и пополнение [резервами]. Это комбинированный мост ― железнодорожный и шоссейный. Я думаю то, что за укронацистов всерьез берутся массированными комбинированными ударами, связано с тем, что с их стороны (Зеленского и лидеров ЕС. ― NEWS.ru) звучат прямые угрозы. И высадка контингента в том числе. И президент [России Владимир Путин] говорил, что если они не идут навстречу и не понимают, значит, есть решение вооруженным путем, что и происходит сейчас, ― объяснил Дандыкин.

Военэксперт предположил, что российская армия продолжит наносить удары по военно-промышленному комплексу Украины. По его мнению, при необходимости РФ может использовать в атаке и более мощные вооружения.

Это уже враг отмечает: могло быть 1 000 беспилотников и ракеты. Староконстантинов — это такая очень жирная цель. Не раз уже бьем по аэродрому — очень серьезный объект, и аэродромы тяжело уничтожать. Тем более там защитные сооружения есть. Но я думаю, удача есть. И я так понимаю, что эти удары будут продолжаться. Этот удар, вполне вероятно, что не будет самым мощным. Если будет необходимо, будет привлекаться другой вид оружия — более мощный, ― резюмировал Дандыкин.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что Украина подверглась одной из самых интенсивных серий атак за последние недели. По его словам, удары по промышленным и инфраструктурным целям нанесены ракетами и дронами-камикадзе. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.