Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:56

На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК

Премьер Украины Свириденко заявила о самом масштабном ударе по ВПК

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко забила тревогу в Telegram-канале после самой масштабной атаки по ВПК страны. Помимо Киева и Киевской области, взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепре, Кременчуге и Одессе.

Отмечается, что в Кременчуге было повреждено покрытие моста через Днепр. Власти временно остановили по нему движение. Президент Владимир Зеленский также сообщал в Telegram-канале о повреждениях в Сумской и Черниговской областях.

Ранее стало известно о пожаре в здании кабмина Украины в Киеве. Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что, по предварительным данным, здание не получило серьезных повреждений. Он также назвал вбросом предположительную информацию о том, что правительство якобы атаковали ракетой.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев подчеркнул, что Украина подверглась одной из интенсивнейших атак за последние недели. По промышленным и инфраструктурным объектам удары были нанесены при помощи ракет и дронов-камикадзе, подчеркнул подпольщик. В Минобороны России никак не комментировали данную информацию.

Украина
Зеленский
взрывы
ВПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене КНР визы для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.