На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК Премьер Украины Свириденко заявила о самом масштабном ударе по ВПК

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко забила тревогу в Telegram-канале после самой масштабной атаки по ВПК страны. Помимо Киева и Киевской области, взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепре, Кременчуге и Одессе.

Отмечается, что в Кременчуге было повреждено покрытие моста через Днепр. Власти временно остановили по нему движение. Президент Владимир Зеленский также сообщал в Telegram-канале о повреждениях в Сумской и Черниговской областях.

Ранее стало известно о пожаре в здании кабмина Украины в Киеве. Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что, по предварительным данным, здание не получило серьезных повреждений. Он также назвал вбросом предположительную информацию о том, что правительство якобы атаковали ракетой.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев подчеркнул, что Украина подверглась одной из интенсивнейших атак за последние недели. По промышленным и инфраструктурным объектам удары были нанесены при помощи ракет и дронов-камикадзе, подчеркнул подпольщик. В Минобороны России никак не комментировали данную информацию.