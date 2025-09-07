Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 11:28

«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву

Котенок: прилет по кабмину в Киеве не нанес серьезного ущерба

Фото: Социальные сети

Опубликованные в Сети фотографии и кадры прилета по кабмину в Киеве свидетельствуют, что здание не получило значительных повреждений, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, информация о якобы «ударе ракетой» не соответствует действительности.

О серьезном ущербе говорить не приходится. Первоначальный бандеровский вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать, — отметил он.

Ранее в Сети появилось видео вспыхнувшего на Майдане в Киеве пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть, как над зданиями поднимаются огромные столбы дыма.

Накануне, 6 сентября, в Киеве загорелась кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса. На кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Фабрика считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

До этого в компании «ДТЭК» сообщили о повреждении четырех энергетических объектов в Одесской области. На предприятии отметили, что специалисты приступят к осмотру оборудования сразу после указаний со стороны военных и спасателей.

Юрий Котенок
Киев
удары
правительства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.