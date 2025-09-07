«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву

«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву Котенок: прилет по кабмину в Киеве не нанес серьезного ущерба

Опубликованные в Сети фотографии и кадры прилета по кабмину в Киеве свидетельствуют, что здание не получило значительных повреждений, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, информация о якобы «ударе ракетой» не соответствует действительности.

О серьезном ущербе говорить не приходится. Первоначальный бандеровский вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать, — отметил он.

Ранее в Сети появилось видео вспыхнувшего на Майдане в Киеве пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть, как над зданиями поднимаются огромные столбы дыма.

Накануне, 6 сентября, в Киеве загорелась кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса. На кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Фабрика считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

До этого в компании «ДТЭК» сообщили о повреждении четырех энергетических объектов в Одесской области. На предприятии отметили, что специалисты приступят к осмотру оборудования сразу после указаний со стороны военных и спасателей.