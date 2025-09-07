Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 16:21

В Минобороны России не подтвердили удар по зданию украинского кабмина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России не наносили удара по зданию украинского правительства в Киеве, где в воскресенье, 7 сентября, произошел пожар, следует из сообщения Министерства обороны РФ. В Telegram-канале ведомства сообщается об ударах по объектам военно-промышленного комплекса по всей территории Украины, и уточняется, что по иным целям в Киеве ударов не наносилось.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились, — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что массированный удар нанесен по объектам, связанным с производством и эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, а также по военным авиабазам, расположенным в центральной, южной и восточной частях Украины. В соответствии с предоставленными данными среди пораженных объектов оказались промышленное предприятие «Киев-67», расположенное на западной окраине Киева, и логистическая база «СТС-ГРУПП», находящаяся на юге города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские вооруженные силы в рамках спецоперации на Украине освободили населенный пункт Хорошее, расположенный под Днепром. По данным ведомства, операция по освобождению была проведена подразделениями группировки войск «Восток».

Россия
Украина
удары
Минобороны РФ
