В Минобороны России не подтвердили удар по зданию украинского кабмина

Вооруженные силы России не наносили удара по зданию украинского правительства в Киеве, где в воскресенье, 7 сентября, произошел пожар, следует из сообщения Министерства обороны РФ. В Telegram-канале ведомства сообщается об ударах по объектам военно-промышленного комплекса по всей территории Украины, и уточняется, что по иным целям в Киеве ударов не наносилось.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились, — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что массированный удар нанесен по объектам, связанным с производством и эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, а также по военным авиабазам, расположенным в центральной, южной и восточной частях Украины. В соответствии с предоставленными данными среди пораженных объектов оказались промышленное предприятие «Киев-67», расположенное на западной окраине Киева, и логистическая база «СТС-ГРУПП», находящаяся на юге города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские вооруженные силы в рамках спецоперации на Украине освободили населенный пункт Хорошее, расположенный под Днепром. По данным ведомства, операция по освобождению была проведена подразделениями группировки войск «Восток».