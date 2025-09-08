Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для атаки. Он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают статью Медведева не только его личным мнением, но и отражением позиции официальной Москвы. Будет ли война РФ и Финляндии и чем она закончится — в материале NEWS.ru.

Что сказал Медведев о Финляндии

В статье «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» Медведев отметил, что после вступления в НАТО Финляндия под видом оборонных мероприятий проводит «конфронтационный курс» на подготовку к войне с Россией. По словам зампреда Совбеза РФ, Североатлантический альянс «всецело вовлечен» в эти процессы. «Сейчас [НАТО] интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство», — подчеркнул политик.

Медведев заметил, что штабная структура передовых сухопутных сил Альянса создается в непосредственной близости от границ с Россией. «Появляются новые гарнизоны, например в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории», — указал он. При этом излишне пояснять, против кого будет нацелена деятельность этих структур, считает замглавы Совбеза.

Военный аналитик Александр Собянин отметил в беседе с NEWS.ru, что статья Медведева — не только его личное мнение, но и отражение позиции государства. По его словам, политик проводит параллель между событиями Второй мировой войны, когда финны воевали на стороне нацистской Германии, с возможным конфликтом на Балтике в будущем.

«Это продолжение линии Владимира Путина, которая впервые была заявлена в январе 2024 года во время открытия вместе с Александром Лукашенко мемориала в Гатчине. Тогда было сказано о геноциде советского народа», — пояснил Собянин.

Почему Финляндия в долгу у России

В 1939–1940 годах СССР и Финляндия вели Зимнюю войну. Когда в 1941-м Германия напала на Советский Союз, финская сторона поддержала Берлин, хотя никаких соглашений с ним не заключала. После разгрома финских войск в 1944 году и последующего заключения мирных договоров с Финляндией СССР из принципов гуманизма отказался от взимания репараций с Хельсинки. Однако финны взамен взяли на себя обязательство соблюдать нейтральный статус, а также не допускать использования своей территории враждебными Москве военными силами.

Теперь же, по мнению Медведева, движимая реваншистскими настроениями Финляндия «обрушила» и отношения с Россией, и заключенные с ней когда-то соглашения. Зампред Совбеза отметил: если Суоми планирует предоставить свои военные базы в распоряжение НАТО, Москва вполне может вернуться к вопросу взимания репараций.

«Строя в припадке реваншизма новую линию Маннергейма (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда. <…> Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет», — отметил он.

По мнению Собянина, Медведев дал четко понять потенциальному противнику: если финны вновь решатся на прямую конфронтацию с Россией, им придется отвечать не только деньгами.

«Обеспечить выплату репараций можно только одним способом: организовать военный трибунал — юридически подтвержденный сообществом военных победителей. По результатам Финляндия потеряет территории, выплатит репарации, а оставшиеся от республики земли, вероятно, войдут в состав большого российского государства», — предположил Собянин.

Будет ли война Финляндии с Россией

На фоне вступления Финляндии в НАТО риторика Хельсинки в отношении РФ резко изменилась. Минувшим летом премьер-министр Суоми Петтери Орпо призвал США как можно скорее ввести новые антироссийские санкции, а также не исключил отправки финских солдат на территорию Украины. Он добавил, что Финляндия граничит с Россией, государствами ЕС и НАТО, в связи с чем несет «большую ответственность за безопасность в Европе».

По мнению Собянина, при нынешнем курсе Альянса и некоторых его членов, включая Финляндию, крупный конфликт в регионе практически неизбежен.

«Регион Балтики — один из основных театров военных действий будущего конфликта. Уже отрабатываются сценарии блокады Калининградской области и российского судоходства. Основной задачей финской и шведской группировок будет атака на Карельский перешеек и перекрытие сухопутной связи с Мурманском, что сделает практически невозможным функционирование стратегической базы подводного флота, а также блокада Ленинграда — Санкт-Петербурга. У финнов и шведов сильная военная промышленность и мотивированная обученная армия. Это очень серьезный противник», — заключил аналитик.

