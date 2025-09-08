Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 21:00

Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для атаки. Он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают статью Медведева не только его личным мнением, но и отражением позиции официальной Москвы. Будет ли война РФ и Финляндии и чем она закончится — в материале NEWS.ru.

Что сказал Медведев о Финляндии

В статье «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» Медведев отметил, что после вступления в НАТО Финляндия под видом оборонных мероприятий проводит «конфронтационный курс» на подготовку к войне с Россией. По словам зампреда Совбеза РФ, Североатлантический альянс «всецело вовлечен» в эти процессы. «Сейчас [НАТО] интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство», — подчеркнул политик.

Медведев заметил, что штабная структура передовых сухопутных сил Альянса создается в непосредственной близости от границ с Россией. «Появляются новые гарнизоны, например в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории», — указал он. При этом излишне пояснять, против кого будет нацелена деятельность этих структур, считает замглавы Совбеза.

Военный аналитик Александр Собянин отметил в беседе с NEWS.ru, что статья Медведева — не только его личное мнение, но и отражение позиции государства. По его словам, политик проводит параллель между событиями Второй мировой войны, когда финны воевали на стороне нацистской Германии, с возможным конфликтом на Балтике в будущем.

«Это продолжение линии Владимира Путина, которая впервые была заявлена в январе 2024 года во время открытия вместе с Александром Лукашенко мемориала в Гатчине. Тогда было сказано о геноциде советского народа», — пояснил Собянин.

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему Финляндия в долгу у России

В 1939–1940 годах СССР и Финляндия вели Зимнюю войну. Когда в 1941-м Германия напала на Советский Союз, финская сторона поддержала Берлин, хотя никаких соглашений с ним не заключала. После разгрома финских войск в 1944 году и последующего заключения мирных договоров с Финляндией СССР из принципов гуманизма отказался от взимания репараций с Хельсинки. Однако финны взамен взяли на себя обязательство соблюдать нейтральный статус, а также не допускать использования своей территории враждебными Москве военными силами.

Теперь же, по мнению Медведева, движимая реваншистскими настроениями Финляндия «обрушила» и отношения с Россией, и заключенные с ней когда-то соглашения. Зампред Совбеза отметил: если Суоми планирует предоставить свои военные базы в распоряжение НАТО, Москва вполне может вернуться к вопросу взимания репараций.

«Строя в припадке реваншизма новую линию Маннергейма (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда. <…> Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет», — отметил он.

По мнению Собянина, Медведев дал четко понять потенциальному противнику: если финны вновь решатся на прямую конфронтацию с Россией, им придется отвечать не только деньгами.

«Обеспечить выплату репараций можно только одним способом: организовать военный трибунал — юридически подтвержденный сообществом военных победителей. По результатам Финляндия потеряет территории, выплатит репарации, а оставшиеся от республики земли, вероятно, войдут в состав большого российского государства», — предположил Собянин.

Учения ВС РФ Учения ВС РФ Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Будет ли война Финляндии с Россией

На фоне вступления Финляндии в НАТО риторика Хельсинки в отношении РФ резко изменилась. Минувшим летом премьер-министр Суоми Петтери Орпо призвал США как можно скорее ввести новые антироссийские санкции, а также не исключил отправки финских солдат на территорию Украины. Он добавил, что Финляндия граничит с Россией, государствами ЕС и НАТО, в связи с чем несет «большую ответственность за безопасность в Европе».

По мнению Собянина, при нынешнем курсе Альянса и некоторых его членов, включая Финляндию, крупный конфликт в регионе практически неизбежен.

«Регион Балтики — один из основных театров военных действий будущего конфликта. Уже отрабатываются сценарии блокады Калининградской области и российского судоходства. Основной задачей финской и шведской группировок будет атака на Карельский перешеек и перекрытие сухопутной связи с Мурманском, что сделает практически невозможным функционирование стратегической базы подводного флота, а также блокада Ленинграда — Санкт-Петербурга. У финнов и шведов сильная военная промышленность и мотивированная обученная армия. Это очень серьезный противник», — заключил аналитик.

Читайте также:

США грозятся взорвать «Силу Сибири — 2»: глупая шутка или мечты Трампа?

Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»

США в шоке: Россия доминирует в гонке дронов, в чем секрет успеха ВС РФ

Финляндия
НАТО
провокации
Совбез РФ
Дмитрий Медведев
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.