Медведев назвал виновного в полном крахе отношений России и Финляндии Медведев: Финляндия своими действиями обрушила все взаимовыгодные связи с РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что многолетнее взаимовыгодное сотрудничество между РФ и Финляндией теперь полностью разрушено. В своей авторской колонке, которая опубликована информагентством ТАСС, он подкрепил свои выводы личными впечатлениями от недавней поездки в приграничный регион.

По словам политика, на прошлой неделе он посетил границу России с Финляндией в Ленинградской области, где пообщался с руководством органов власти этих территорий и российскими пограничниками. Он констатировал, что на границе не наблюдается никакого движения, хотя совсем недавно там было очень многолюдно.

По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия, — написал Медведев.

По его словам, политика Хельсинки приносит гораздо больше вреда самим финским гражданам. Замглавы Совбеза отметил, что граждане республики выказывают недовольство политикой своих властей, приведшей к разрыву выгодных двусторонних торгово-экономических связей.

Ранее Медведев заявил, что Финляндия проводит курс на подготовку к военным действиям и, скорее всего, готовит плацдарм для нападения на Россию. По его словам, в регионе усиливается военная активность.