«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии

Финляндии пора осознать, что противостояние с Россией может безвозвратно привести страну к краху, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», опубликованной ТАСС. Он предупредил, что Москва больше не станет «миндальничать» в отношениях с Хельсинки.

Строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда. <...> Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет, — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что Финляндия как сателлит нацистской Германии несет равную с ней ответственность за развязывание Второй мировой войны. По его словам, преступления против человечности не имеют срока давности и страна должна отвечать за страдания советского народа.

До этого политик также отметил, что виновники блокады Ленинграда намерены стереть из истории свои злодеяния. Они хотят избежать ассоциаций с их современной политикой. По его словам, речь идет не только о ФРГ, которая «кощунственно открещивается» от признания блокады Ленинграда как преступления против человечности, даже на официальном уровне. Складывается впечатление, что о тех черных днях в настоящее время помнят только в России, добавил Медведев.