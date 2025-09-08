Финляндия, как сателлит нацистской Германии, несет равную с ней ответственность за развязывание Второй мировой войны, написал в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» для ТАСС замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, преступления против человечности не имеют срока давности и Финляндия должна отвечать за страдания советского народа.

Финляндия как сателлит Гитлера, напавший на СССР, несет точно такую же ответственность за развязывание войны, все ужасы и страдания нашего населения, как и фашистская Германия. Тем более что уголовная ответственность за геноцид и военные преступления не предполагает применение принципа сроков давности, а время совершения не влияет на их квалификацию в качестве преступлений против человечности, — подчеркнул Медведев.

Ранее он также отметил, что виновники блокады Ленинграда намерены стереть из истории свои злодеяния. Они хотят избежать ассоциаций с их современной политик. По его словам, речь идет не только о ФРГ, которая «кощунственно открещивается» от признания блокады Ленинграда, как преступления против человечности, даже на официальном уровне. Складывается впечатление, что о тех черных днях в настоящее время помнят только в России, добавил Медведев.