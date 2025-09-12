Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября

ВСУ устроили рекордную атаку на Россию в честь приезда принца Гарри. Сколько БПЛА запустили по РФ в ночь на 12 сентября, что известно о жертвах и разрушениях, где были удары?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 12 сентября

Минобороны РФ сообщило о рекордном числе украинских БПЛА, сбитых над территорией России. В ночь на 12 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский БПЛА самолетного типа.

«85 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Брянской области, 42 БПЛА — над территорией Смоленской области, 28 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА — над территорией Калужской области, 14 БПЛА — над территорией Новгородской области, девять БПЛА — над территорией Орловской области, девять БПЛА — над территорией Московского региона, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Тверской области, один БПЛА — над территорией Псковской области, один БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

Что известно об атаке на Санкт-Петербург 12 сентября

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью над Ленинградской областью были сбиты 30 беспилотников.

«Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В Тосно на улицах Промышленной и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе», — рассказал Дрозденко в своем Telegram-канале.



ПВО «Бук-М2» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru предположил, что БПЛА могли быть запущены рыбаками-агентами из Финского залива.

«Ленинградская область примыкает к Финскому заливу. Там рядом нейтральная зона, <…> могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера», — предположил Попов.

Ранним утром Дрозденко сообщил, что возгорания на корабле и насосной станции в Приморске потушены. Обошлось без пострадавших. В аэропорту Пулково был объявлен план «Ковер», ограничена работа мобильного интернета.

Telegram-канал SHOT пишет, что в атаке на Ленобласть использовались дроны «Лютый». БПЛА шли группами по семь штук и несли на себе около 7 кг пластита. По версии SHOT, они были запущены из Ровенской и Черниговской областей Украины.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары БПЛА в ночь на 12 сентября, сколько жертв

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице было сбито семь БПЛА за два часа. SHOT пишет, что о взрывах в небе сообщали жители Одинцово, Наро-Фоминска, Можайска и Дедовска.

Губернатор Василий Анохин сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую область. По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.

Также сообщается об атаках БПЛА на Белгород.

«Третий день подряд Белгород атакуют дроны ВСУ. Бьют по гражданским. Жертвами массированного налета стали два человека. Беда случилась в Бессоновке Белгородского района и в самом Белгороде. Сегодня утром от атаки БПЛА в областном центре погибла женщина. Раненых за эти дни десятки — 24 человека», — сообщил военкор Евгений Поддубный.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие иностранные гости приехали в Киев 12 сентября

Пользователи Telegram обратили внимание, что рекордная массированная атака дронов ВСУ произошла в ночь приезда в Киев британского принца Гарри. The Guardian пишет, что опальный герцог Сассекский приехал по приглашению украинского правительства.



Принц Гарри Фото: Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одновременно с ним прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский. До этого, 11 сентября, в Киев прибыли президент Финляндии Стубб и спецпредставитель Трампа по украинскому конфликту Кит Келлог.

«Киев доигрался! Нацисты принялись бомбить Россию, чтобы развлечь принца Гарри!» — возмущаются россияне в соцсетях.

Telegram-канал «Сварщики» пишет, что атаку провели не для Гарри, а скорее для представителя США.

«Массированная атака — в качестве демонстрации главному лоббисту войны Келлогу, что Украина не только хочет, но и может продолжать: под ударом были Ленинградская, Московская, также приграничные регионы, где атаки уже стали обыденностью. Есть погибшие среди гражданских, снова задержки в аэропортах. При этом Киев, к сожалению, атакован не был, потому как последующий визг Келлога и принца Гарри перекрыл бы все, чего удалось достичь на Аляске», — пишут авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

