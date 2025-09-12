ВСУ обрушили на Россию ночью более 220 беспилотников

Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 07:29

Силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник, передает пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что наибольшее количество дронов — 85 аппаратов самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 85 БПЛА – над территорией Брянской области, 42 БПЛА – над территорией Смоленской области, 28 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА – над территорией Калужской области, — добавили в МО.

В публикации указано, что еще 14 дронов сбили над Новгородской областью, по девять — Орловской и Московской, семь — Белгородской, по три — Ростовской и Тверской. Еще по одному БПЛА уничтожили над Псковской, Тульской и Курской областями.

Ранее над территорией Ленинградской области было уничтожено более 30 БПЛА, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что в Приморске загорелось судно, сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.

