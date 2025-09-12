Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 06:20

Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось

Дрозденко: более 30 БПЛА уничтожили над Ленобластью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над территорией Ленинградской области уничтожено более 30 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, в Приморске загорелось судно, сейчас пожар ликвидируют.

Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе, — отметил Дрозденко.

Он подчеркнул, что никто не пострадал. При этом отражение атаки БПЛА в регионе все еще продолжается, предупредил глава региона.

Ранее силы противовоздушной обороны защитили Ростовскую область от атаки. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь добавил, что БПЛА были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе, никто не пострадал.

До этого угроза ракетной опасности впервые была объявлена в Саратовской области. Жители региона получили оповещение от РСЧС вечером 8 сентября. В ряде населенных пунктов работали системы оповещения. Через некоторое время тревога была отменена. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

