Генерал раскрыл, откуда по Санкт-Петербургу могли запустить более 30 дронов Генерал Попов: дроны по Петербургу могли запустить рыбаки из Финского залива

Свыше 30 сбитых над Санкт-Петербургом БПЛА могли быть запущены рыбаками-агентами из Финского залива, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинские диверсанты могли действовать под видом мирных граждан по приказу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Ленинградская область примыкает к Финскому заливу. Там рядом нейтральная зона. У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 км от береговой черты. От Кронштадта можно замерить. Там могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера. Они могли [запустить дроны по Санкт-Петербургу] под флагом другой страны по приказу руководства службы Буданова, — считает Попов.

Эксперт добавил, что дроны могли быть оснащены хорошей навигационной аппаратурой, связанной с системой Starlink. По словам генерала, система управления и контроля полетов могла быть опосредованно предоставлена Финляндией.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА. По его словам, дроны были замечены в окрестностях Волосовского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов Ленобласти, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.