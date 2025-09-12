Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:50

Генерал раскрыл, откуда по Санкт-Петербургу могли запустить более 30 дронов

Генерал Попов: дроны по Петербургу могли запустить рыбаки из Финского залива

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свыше 30 сбитых над Санкт-Петербургом БПЛА могли быть запущены рыбаками-агентами из Финского залива, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинские диверсанты могли действовать под видом мирных граждан по приказу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Ленинградская область примыкает к Финскому заливу. Там рядом нейтральная зона. У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 км от береговой черты. От Кронштадта можно замерить. Там могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера. Они могли [запустить дроны по Санкт-Петербургу] под флагом другой страны по приказу руководства службы Буданова, — считает Попов.

Эксперт добавил, что дроны могли быть оснащены хорошей навигационной аппаратурой, связанной с системой Starlink. По словам генерала, система управления и контроля полетов могла быть опосредованно предоставлена Финляндией.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА. По его словам, дроны были замечены в окрестностях Волосовского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов Ленобласти, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Украина
Финляндия
СВО
ВСУ
Санкт-Петербург
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.