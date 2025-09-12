Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 04:02

Петербург и четыре района Ленобласти подверглись атаке ВСУ

Дрозденко: силы ПВО отражают атаку ВСУ над Петербургом и районами Ленобласти

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО работают по БПЛА в четырех районах Ленобласти и Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в частности, это коснулось Гатчинского и Пушкинского районов.

Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга, — написал Дрозденко.

Ранее в Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города. Источник в силовых структурах уточнил, что взрывное устройство положили около стелы «Луганск». Оно было неизвлекаемое, его уничтожили накладным зарядом без транспортировки, место происшествия оперативно оцепили.

До этого ВСУ атаковали территорию Севского района Брянской области с помощью беспилотников, в результате чего были ранены два мирных жителя села Хинель. В момент налета мужчина и женщина находились в автомобиле.

Тем временем при обстреле Донецка пострадал один мирный житель. ВСУ атаковали западную часть города. Снарядом ранило мужчину, который был во дворе дома.

атаки
ВСУ
ПВО
Ленобласть
