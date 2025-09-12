Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 03:56

В ЛНР предотвратили теракт накануне важного праздника

В ЛНР предотвратили теракт, обезвредив взрывное устройство накануне Дня города

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Уточняется, что взрывное устройство положили около стелы «Луганск».

Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы «Луганск» на выезде в станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы, — рассказал собеседник агентства.

В материале говорится, что место происшествия оперативно оцепили. Само устройство было неизвлекаемое, его уничтожили накладным зарядом без транспортировки.

Ранее ВСУ атаковали территорию Севского района Брянской области с помощью беспилотников, в результате чего были ранены два мирных жителя села Хинель. В момент налета мужчина и женщина находились в автомобиле.

Тем временем посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что ВСУ все чаще стали применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР. По его словам, об этом говорят медики, которые обследуют и лечат мирных граждан. Так, боевая часть тех взрывоопасных веществ, которые доставляются украинскими БПЛА, содержит поражающие элементы, наносящие болезненные и долго не заживающие раны, подчеркнул он.

Луганск
теракты
праздники
ЛНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура решила забрать активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд
Стало известно, как таксист помог установить подозреваемых в подрыве «СП»
Врач предупредила об опасности неправильного приема витаминов
ПВО отразила атаку более 20 БПЛА на Ленобласть
Памятник экипажу Ил‑76 с пленными ВСУ открыли под Белгородом
Петербург и четыре района Ленобласти подверглись атаке ВСУ
В ЛНР предотвратили теракт накануне важного праздника
Трамп изменил мнение по поводу инцидента с БПЛА в Польше
В аэропорту Пулково объявили план «Ковер»
В российских регионах начался Единый день голосования
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 сентября, много грибков?
Еще семь БПЛА сбили над Москвой
Предательство матери и дочери, безденежье, алкоголизм: как живет Волочкова
В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА
Подросток подорвался на боеприпасе в российском регионе
«Готов отдать жизнь». Лучшие цитаты Андрея Белоусова об армии, Западе и СВО
Кровит и зудит: как избежать геморроя, каковы симптомы. Ликбез от врача
Два украинских БПЛА пытались атаковать Москву
Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы
На Украине ракета истребителя ВСУ упала на частный дом
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.