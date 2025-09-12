В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Уточняется, что взрывное устройство положили около стелы «Луганск».

Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы «Луганск» на выезде в станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы, — рассказал собеседник агентства.

В материале говорится, что место происшествия оперативно оцепили. Само устройство было неизвлекаемое, его уничтожили накладным зарядом без транспортировки.

Ранее ВСУ атаковали территорию Севского района Брянской области с помощью беспилотников, в результате чего были ранены два мирных жителя села Хинель. В момент налета мужчина и женщина находились в автомобиле.

Тем временем посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что ВСУ все чаще стали применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР. По его словам, об этом говорят медики, которые обследуют и лечат мирных граждан. Так, боевая часть тех взрывоопасных веществ, которые доставляются украинскими БПЛА, содержит поражающие элементы, наносящие болезненные и долго не заживающие раны, подчеркнул он.