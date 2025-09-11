«Злая ведьма всегда была такой»: Пугачева показала свое истинное лицо

Еще недавно многие предлагали дать Алле Пугачевой возможность вернуться в Россию, однако в новом интервью она перечеркнула эту возможность. Что сказала Примадонна Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), как ей отвечают россияне, где она живет сейчас?

Кто предлагал дать Пугачевой возможность вернуться в Россию

Весной 2025 года появились слухи, что Алла Пугачева может вернуться в Россию. Уже в мае возникли предположения, что певицу могут позвать на парад Победы на Красной площади в Москве, но они не оправдались.

Пугачева уехала вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Из-за рубежа Галкин и Пугачева неоднократно критиковали СВО, Россию, российские власти, однако Примадонна не получила статус иноагента и неоднократно приезжала в РФ по своим делам. Параллельно Примадонна продолжала зарабатывать на российской публике.

В апреле 2025 года шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что Пугачева может вернуться в Россию «этим летом».

«Она очень хочет вернуться. У нее здесь все, на Западе ее ничего не держит. Думаю, летом она вернется, есть предпосылки, была подготовка. А Максим [Галкин] — нет, он боится», — утверждал Барецкий.

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Подобные слухи ходили все лето, однако Пугачева не приехала. 10 сентября Примадонна дала первое за несколько лет большое видеоинтервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

В разговоре, который певица назвала «документом для своих детей», она заявила, что в Россию не собирается.

Что Пугачева сказала о Дудаеве, реакция

Внимание патриотического сегмента Telegram в интервью Пугачевой привлекла внезапная похвала первому президенту самопровозглашенной республики Ичкерия (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) чеченскому сепаратисту Джохару Дудаеву. Его она объявила «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

Такая реплика вызвала шок в Сети.

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Пугачева решила полностью снять образ русской певицы и начать оправдывать террористов. Это, я так понимаю, на нее действует „свободный“ воздух за пределами России», «Какая мерзость! Она своими словами буквально проехалась по трупам тысяч людей. Дудаев — ее герой? Примадонна отвращения, вот кто она», — пишут в комментариях Telegram.

Примадонну резко раскритиковал журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев. По его словам, комплименты в адрес Дудаева показали реальную Пугачеву.

«Злая ведьма всегда была такой. Годами жила в ненависти к России, к людям. Считала их холопами и ничтожеством. Но вот же, два ордена „За заслуги перед Отечеством“. Сами приучили ее к тому, что ведьму будут терпеть всегда», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Военкор Юрий Котенок отметил, что «плохо и явный минус», что Пугачева до сих пор не признана иностранным агентом. Как и певица Вика Цыганова, он уверен, что большинство россиян были бы сурово наказаны и за десятую долю подобных высказываний.

Экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник заявил СМИ, что Пугачева своим интервью окончательно уничтожила свои шансы на возвращение в Россию. Это не от эмоций, уверен он: такое откровенное интервью она могла дать только за большие деньги.

«Она этим интервью поставила большой, жирный крест на карьере. Раньше ее воспринимали как жену, уехавшую за мужем. Сейчас ее будут воспринимать как врага народа», — указал Дзюник.

Где сейчас живет Алла Пугачева, будет ли возвращаться в Россию

После отъезда из Израиля Алла Пугачева вместе с семьей проживает на Кипре, в городе Лимасол. Известно, что все лето 2025 года она провела на латвийском курорте Юрмала, а 1 сентября Максим Галкин опубликовал в соцсетях фотографию из Риги.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что в теории Пугачева может спокойно приехать в Россию. Однако вряд ли россияне будут рады ее возвращению.

«Пугачева предала страну, предала людей. Это всего лишь мнение наших граждан, и мы его поддержали. <...> Она может спокойно вернуться в Россию, она не иностранный агент, гражданин Российской Федерации, милости просим. Только вопрос — чем она будет заниматься? Хотят ли ее здесь видеть люди? Это очень важный момент», — высказался Бородин.

