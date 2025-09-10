«Милости просим»: Бородин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ

Певица Алла Пугачева может спокойно приехать в Россию, так как не является иностранным агентом, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Однако он отметил, что вряд ли россияне будут рады ее возвращению. Глава ФПБК подчеркнул, что все заявления, направленные на признание Пугачевой иноагентом, были сделаны в том числе от лица ее бывших слушателей.

Пугачева предала страну, предала людей. Это всего лишь мнение наших граждан, и мы его поддержали. И когда мы писали все эти обращения, мы писали от лица наших граждан, от себя ничего не придумывали, и люди высказывались по этому поводу. Мы всего лишь инструмент передачи информации наших людей. Она может спокойно вернуться в Россию, она не иностранный агент, гражданин Российской Федерации, милости просим. Только вопрос — чем она будет заниматься? Хотят ли ее здесь видеть люди? Это очень важный момент, — высказался Бородин.

Ранее Пугачева призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу».