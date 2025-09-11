Начинаются массовые депортации? Миграционной амнистии в России конец

В России закончился срок, отведенный мигрантам на легализацию. Что будет теперь, какие «жесткие меры» обещали в МВД, продлят ли миграционную амнистию?

Сколько действовал в России период миграционной амнистии

10 сентября в России закончился назначенный срок миграционной амнистии — период, когда нелегальные мигранты имели возможность легализовать свое пребывание в РФ либо в добровольном порядке покинуть страну и не столкнуться с запретом на въезд.

Миграционная амнистия в России проводится не впервые: так, в 2021 году ею смогло воспользоваться порядка миллиона мигрантов.

В конце 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты должны легализоваться до 30 апреля 2025 года. Однако срок сочли слишком коротким — многие приезжие не успели собрать документы, а миграционные службы были не в состоянии принять и обработать заявления — у отделов по вопросам миграции собирались огромные очереди, доходило до драк.

28 апреля срок амнистии был продлен до 10 сентября. Российский мигрантский сервис «Рахмат» называет одной из причин переговоры с Киргизией, чьи граждане массово не могли вовремя получить нужные бумаги.

Сколько нелегалов успели узаконить пребывание в России, будут ли продлевать амнистию

Миграционные службы пока не назвали точные цифры.

В феврале в МВД РФ общую численность нелегальных мигрантов в России оценивали в 630–670 тысяч человек, из которых примерно половина — женщины и дети. При этом в МВД России сообщили, что за первое полугодие 2025 года из России были депортированы всего 2,8 тыс. нарушителей миграционного законодательства.

Число нелегалов, которые воспользовались миграционной амнистией, может быть относительно невелико: так, PRIMPRESS пишет, что в Приморье за легализацией обратились 6717 человек; среди них 96% были привлечены к административной ответственности за предыдущие нарушения, а 160 не смогли получить амнистию и были принудительно выдворены за пределы региона.

Миграционный юрист Егор Андреев заявил «Рахмату»: предпосылок для продления амнистии нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие «жесткие меры» ждут нелегалов в России

В МВД России заявили, что нелегальных мигрантов, которые не захотели легализоваться, ждут «жесткие меры». Уже с 11 сентября начнутся масштабные проверки и выдворения.

Среди обещанных «жестких мер»: блокировка банковских карт, невозможность зарегистрировать брак или развод, запрет управления транспортом, устроить детей в образовательные учреждения и запрет на въезд в Россию сроком до 10 лет.

В министерстве отметили, что это касается и граждан Украины, которые при наличии постоянной регистрации на территории Украины могут получить вид на жительство или подать документы на российское гражданство.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил NEWS.ru, что нелегалы будут искать «лазейки» в законах, чтобы остаться в России.

«Будут ли мигранты искать дырки, чтобы остаться в России? Конечно, будут. Конечно, у них будут помощники. Но постепенно пространство для их незаконного нахождения будет сжиматься, как шагреневая кожа. Все-таки порядок будет наводиться», — считает Кабанов.

