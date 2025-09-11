Смирнов во всем признался? Кто брал взятки в Курской области, следствие

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получал взятки за контракты на укрепление обороны региона, утверждает источник. Что известно об уголовном деле, как идет расследование?

Что рассказал Алексей Смирнов о взятках в Курской области

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заключил сделку со следствием и признался, что получил в виде взяток порядка 30 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. Взятки были получены от ряда бизнесменов и связаны с контрактами на строительство фортификаций на границе с Украиной.

«Во время следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов», — говорится в сообщении.

Адвокат экс-губернатора Сергей Бушин заявил РБК, что ему неизвестно, что Смирнову намерены предъявить обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Врио губернатора области Александр Хинштейн назвал сделку со следствием «полным признанием вины».

Смирнов был задержан в апреле 2025 года по подозрению в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений. Следствие предполагает, что из 15 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на оборону региона, могло быть похищено порядка 1 млрд руб.

Губернатор Курской области Роман Старовойт, а потом сменивший его Алексей Смирнов неоднократно отчитывались о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. В августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область укрепления не остановили вражеский прорыв.

Кто был задержан по делу о взятках в Курской области

Всего в деле о мошенничестве при строительстве фортификаций в Курской области более десятка фигурантов. Среди них экс-губернатор Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, который также задержан.

Среди фигурантов дела бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, который был задержан в конце декабря 2024 года (за три месяца до этого он получил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации»), а также заместитель Лукина Игорь Грабин.

Также в числе фигурантов дела:

замруководителя Корпорации развития Курской области Снежана Мартьянова;

бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев;

экс-гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов

бывший директор ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков;

бывший начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников;

заместитель начальника управления капитального строительства региона Андрей Решетько;

заместитель начальника управления капитального строительства региона Лариса Стрелецкая;

глава строительной компании ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский;

директор ООО «ТД Курск» Денис Федоров.

