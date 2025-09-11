Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве на 30 млн рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получил в качестве взятки около 30 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он заключил сделку со следствием. Как уточнил Смирнов, взятки он получил от бизнесменов по контрактам, связанным с постройкой фортификаций на границе Курской области с Украиной.

Во время следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов, — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей Смирнову, а также его бывшему заместителю Алексею Дедову. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве.

До этого Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищение 3,8 млн рублей. Как уточнил его адвокат Владимир Шелупахин, сторона защиты будет обжаловать приговор.