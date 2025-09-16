Экс-глава Курской области сделал еще одно скандальное признание Экс-глава Курской области Смирнов признался, что брал взятки со строек в ДНР

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признал факты получения взяток в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений и восстановлении инфраструктуры в ДНР, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он заключил сделку со следствием, подробно описав схемы получения незаконного вознаграждения.

По данным следствия, с сентября 2022 года по август 2024 года Смирнов получил около 30 млн рублей в виде откатов от подрядных организаций. Взятки поступали как от строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной, так и от работ по восстановлению Мангушского района ДНР.

Бывший заместитель губернатора Алексей Дедов также признал вину и сотрудничает со следствием. Оба фигуранта обвиняются по статье о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений.

Ранее Мещанский суд продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу до середины декабря. Следствие продолжает выявлять всех причастных к преступной деятельности.

До этого Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищение 3,8 млн рублей. Как уточнил его адвокат Владимир Шелупахин, сторона защиты будет обжаловать приговор.