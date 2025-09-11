Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:30

«Герань» уничтожила базу ВСУ в Сумах: удары по Украине 11 сентября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ нанесли серию прицельных ударов по объектам ВСУ на Украине. Сколько БПЛА было запущено по целям 11 сентября, где был удар по боевикам «Азова» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), что известно о пораженных объектах ВСУ?

Сколько БПЛА было запущено по целям на Украине в ночь на 11 сентября

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 11 сентября Россия запустила 66 ударных БПЛА (типа «Герань-2»), а также беспилотников-имитаторов. ВСУ подтверждают попадания четырех ударных БПЛА в трех локациях. По данным Telegram-каналов, реальное количество попаданий могло быть гораздо больше.

«За последние сутки зафиксировано не менее 18 эпизодов ударов по территории Украины. Под прицелом оказались Сумская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Николаевская, Донецкая и Запорожская области. Удары приходились как по прифронтовым районам, так и по южным регионам. Массового залпа не наблюдалось — скорее „точечная работа“ и давление по линии фронта», — отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по ПВД ВСУ в Сумах 11 сентября

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумах. ПВД был оборудован в Сумском училище дизайна.

«Российские ударные БПЛА „Герань-2“ нанесли точечные удары по территории Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна. Согласно официальным данным украинской стороны, объект функционировал как учебное заведение, но фактически использовался для размещения личного состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщил Telegram-канал.

По данным «Донбасского партизана», ударом было выведено из строя большое количество оборудования ВСУ, были ликвидированы до 12 военнослужащих и еще 15 ранено.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где был удар по боевикам «Азова» 11 сентября

ВС РФ нанесли точечный удар по боевикам «Азова» под Славянском, в поселке городского типа Былбасовка. Фото последствий удара появились в Сети.

«Около 01:50 российский ударный БПЛА „Герань-2“ поразил частный сектор в пгт Былбасовка под Славянском. В реальности это была не жилая застройка, а тщательно замаскированный узел размещения 12-й бригады спецназначения НГУ „Азов“. <…> Согласно полученным данным, объект использовался как узел связи и обслуживания беспилотных систем. По подтвержденным данным, трое военнослужащих ликвидировано, один получил тяжелые ранения. Потерь среди гражданского населения нет», — сообщил «Донбасский партизан».

«Передаем „Азову“ пламенный привет. Здоровья погибшим», — пишут в комментариях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по целям на Украине в ночь на 11 сентября

Telegram-канал LOSTARMOUR собрал информацию о взрывах, зафиксированных на Украине ночью 11 сентября.

Так, сообщения о взрывах приходили из Одессы, Херсона и Чернигова. Также под ударом российских БПЛА оказались цели в районе Изюма (Харьковская область) и Дружковки (неподконтрольная ВС РФ территория Донбасса).

Telegram-канал «Южный фронт» опубликовал видео с прилетом российских крылатых ракет в Бердичеве Житомирской области. Вероятно, удар был нанесен утром 10 сентября.

Telegram-канал «Хроники Гераней» перечислил удары за минувшие сутки.

«В Сумской области за период с 07:30 10 сентября по 07:30 11 сентября нанесено не менее шести ударов УМПК, четыре удара РСЗО/ОТРК и как минимум пять ударов БПЛА „Герань“. В Харьковской области за период с 07:30 10 сентября по 07:30 11 сентября нанесено не менее шести ударов УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум три удара БПЛА „Герань“», — указали авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Удар HIMARS по больнице в Донецке: как ВСУ атакуют Россию 11 сентября

Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

