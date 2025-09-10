Жители приграничных сел Сумской области лишились еды и медпомощи ТАСС: в приграничных селах Сумской области нет продовольствия из-за мобилизации

Жители приграничных населенных пунктов Сумской области лишились продовольствия и медицинской помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, это обусловлено тем, что все водители и медики были отправлены в зону боевых действий. При этом подразделения украинской армии, дислоцированные в этих районах, бездействуют.

В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК, — сказал источник.

Ранее появилась информация, что на Украине полным ходом запустилась подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери стали просто колоссальными. В частности, в бригадах украинской армии уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

До этого жители Луцка в Волынской области Украины повредили автобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Люди заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации.