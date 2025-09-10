Жители приграничных населенных пунктов Сумской области лишились продовольствия и медицинской помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, это обусловлено тем, что все водители и медики были отправлены в зону боевых действий. При этом подразделения украинской армии, дислоцированные в этих районах, бездействуют.
В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК, — сказал источник.
Ранее появилась информация, что на Украине полным ходом запустилась подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери стали просто колоссальными. В частности, в бригадах украинской армии уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
До этого жители Луцка в Волынской области Украины повредили автобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Люди заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации.