Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?

Москву сегодня, 11 сентября, будет ждать солнце и теплая погода, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Однако погожие дни скоро закончатся. Ждать ли в Москве ливней на следующей неделе, какая будет погода в Санкт-Петербурге?

Погода в Москве в четверг, 11 сентября

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 11 сентября, на большей части европейской территории России погоду будет диктовать обширный антициклон с центром над Русским Севером.

«Исключением станут только Кавказ, Средний и Южный Урал, где еще прошумят скоротечные ливни. Днем на Русском Севере — плюс 17–22, в Предуралье и Среднем Поволжье — плюс 11–16, на западе и юге нашей страны — от 20 до 25 тепла», — пишет синоптик в Telegram-канале.

В Москве сейчас плюс 7 градусов, ясно. Штиль и дымка. Видимость составляет 9 км. Влажность — 98%, атмосферное давление — 760,1 мм ртутного столба. Будет тепло, осадков не ожидается.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона с центром над Коми. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1–6 м/с. Температура воздуха — плюс 20–23 градуса. Атмосферное давление немного понизится и составит 757 мм», — пишет Тишковец.

По его мнению, бабье лето продолжится до начала следующей недели, по ночам будет от плюс 6 до плюс 9, днем — до плюс 21 градуса.

На следующей неделе в Москву придет волна похолодания, сообщал Тишковец.

«Погода начнет постепенно портиться на следующей неделе, а настоящая осень — с холодными обложными дождями и сентябрьскими температурами — нагрянет к нам только в последней декаде текущего месяца — наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября — в день осеннего равноденствия», — пояснил он.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до 17 сентября в Москве и Подмосковье будет стоять относительно теплая погода.

«До 17 сентября погода будет сухой, средняя суточная температура воздуха превысит норму на 3–4 градуса. А смена процесса, вызванная атлантическим циклоном, произойдет 17 сентября. И этот день станет первым дождливым в текущем месяце», — уточнила синоптик.

Погода в Петербурге в четверг, 11 сентября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Северной столице сохранится теплая и сухая погода.

В Петербурге ожидается от 16 до 22 градусов тепла, без осадков.

«Атмосферный фронт, который подходит вечером в пятницу к западным районам Ленинградской области, теряет свою активность, и осадков становится все меньше и меньше. Поэтому впереди нас ждут еще очень хорошие выходные дни, а теплая и сухая погода, как и планировали, простоит до середины сентября», — пишет Колесов.

По его данным, средняя температура декады этого года в Санкт-Петербурге составила плюс 18,1 градуса. В 2024 году средняя температура декады была +19,4 градуса, «а в далеком и экстремально жарком начале сентября 1938 года было плюс 19,9 градуса».

